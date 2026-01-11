В первый рабочий день года в Самарской области ожидается метель

В понедельник, 12 января, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"Днем местами в регионе ожидается сильный снег, метель при ухудшении видимости 1-2 км, на дорогах снежные заносы", — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает автолюбителям:

— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

— передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

— выходи из дома заблаговременно, не торопись;

— подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.