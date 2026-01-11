16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В первый рабочий день года в Самарской области ожидается метель Зимник "Шелехметь – Белые домики" функционирует в штатном режиме С 12 января меняется расписание на маршруте "Самара - Рождествено" В Самарской области подведены итоги развития сферы образования в 2025 году 100 тыс. юных жителей Самарской области прошли профориентацию с помощью Кадровых центров в 2025 году

Общество

В первый рабочий день года в Самарской области ожидается метель

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 12 января, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"Днем местами в регионе ожидается сильный снег, метель при ухудшении видимости 1-2 км, на дорогах снежные заносы", — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает автолюбителям:

— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

— передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;
— выходи из дома заблаговременно, не торопись;
— подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1