В Самаре на маршруты выпустили 11 новых трамваев "Львенок"

Общество

Иван Носков: "Новые трамваи вышли на линии с большим пассажиропотоком"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 13 марта, в первые пассажирские рейсы отправились 11 новых трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок", доставленные в Самару в этом году. Перед выходом на маршруты в Северном трамвайном депо состоялось торжественное мероприятие с участием министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова, руководства городского департамента транспорта, МП "Трамвайно-троллейбусное управление" и коллектива депо.

фото: мэрия Самары

"Более трети партии "Львят", запланированной к поставке в 2026 г., вышли на линии. Это еще один шаг в обновлении электротранспортной сети города — большой работе, которую ведем с прошлого года совместно с правительством Самарской области. На ряд маршрутов — №№ 19, 20, 20к и 24 — "Львята" встали впервые, также добавляем их на маршрут № 22. Это линии с большим пассажиропотоком, в том числе ведущие в отдаленные районы и к крупным промышленным предприятиям", — отметил глава Самары Иван Носков.

К регулярной работе на линии современные низкопольные трамваи были допущены после приемки, пусконаладки, оформления технической и страховой документации, а также предварительной обкатки — по городу каждый односекционник проехал не менее 50 км. Трамваи из следующих поставок планируется задействовать также на маршрутах №№ 7, 11, 12 и 23.

"С прошлого года, когда мы только начали получать современный, комфортный и безопасный транспорт, ситуация с организацией работы на маршрутной сети значительно улучшилась. Сейчас горожане пользуются 54 новыми трамваями, включая трехсекционные "Витязь-М" и односекционники "Львенок". До начала мая ожидаем поставку еще двадцати "Львят". Они заменят вагоны "Татра", которые перевозят самарцев с 70-х годов прошлого века", — рассказал директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары Дмитрий Петров.

Отметим, что трамваи полностью доступны для маломобильных пассажиров, среди прочего в них есть откидная аппарель для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями здоровья и место для инвалидной коляски. 

На сегодняшний день на балансе Трамвайно-троллейбусного управления 505 единиц транспорта, включая 346 трамваев. В 2026 г., напомним, планируется начать второй этап капремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой. Совокупно от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ "Апельсин" и от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло обновят около 5 км трамвайной линии. Также запланирован ремонт на 15 перекрестках трамвайных путей с автодорогами.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

