Иван Носков: "Новые трамваи вышли на линии с большим пассажиропотоком"

В пятницу, 13 марта, в первые пассажирские рейсы отправились 11 новых трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок", доставленные в Самару в этом году. Перед выходом на маршруты в Северном трамвайном депо состоялось торжественное мероприятие с участием министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова, руководства городского департамента транспорта, МП "Трамвайно-троллейбусное управление" и коллектива депо.

"Более трети партии "Львят", запланированной к поставке в 2026 г., вышли на линии. Это еще один шаг в обновлении электротранспортной сети города — большой работе, которую ведем с прошлого года совместно с правительством Самарской области. На ряд маршрутов — №№ 19, 20, 20к и 24 — "Львята" встали впервые, также добавляем их на маршрут № 22. Это линии с большим пассажиропотоком, в том числе ведущие в отдаленные районы и к крупным промышленным предприятиям", — отметил глава Самары Иван Носков.

К регулярной работе на линии современные низкопольные трамваи были допущены после приемки, пусконаладки, оформления технической и страховой документации, а также предварительной обкатки — по городу каждый односекционник проехал не менее 50 км. Трамваи из следующих поставок планируется задействовать также на маршрутах №№ 7, 11, 12 и 23.

"С прошлого года, когда мы только начали получать современный, комфортный и безопасный транспорт, ситуация с организацией работы на маршрутной сети значительно улучшилась. Сейчас горожане пользуются 54 новыми трамваями, включая трехсекционные "Витязь-М" и односекционники "Львенок". До начала мая ожидаем поставку еще двадцати "Львят". Они заменят вагоны "Татра", которые перевозят самарцев с 70-х годов прошлого века", — рассказал директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары Дмитрий Петров.

Отметим, что трамваи полностью доступны для маломобильных пассажиров, среди прочего в них есть откидная аппарель для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями здоровья и место для инвалидной коляски.

На сегодняшний день на балансе Трамвайно-троллейбусного управления 505 единиц транспорта, включая 346 трамваев. В 2026 г., напомним, планируется начать второй этап капремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой. Совокупно от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ "Апельсин" и от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло обновят около 5 км трамвайной линии. Также запланирован ремонт на 15 перекрестках трамвайных путей с автодорогами.