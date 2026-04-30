Медиаконкурс "Русский космос" завершает прием заявок и выходит на новый этап

30 апреля завершается приём работ на II Всероссийский медиаконкурс "Русский космос" - масштабный проект, который уже объединил десятки регионов страны, сотни редакций и тысячи людей, для которых космос - это не только тема, но и часть внутреннего мира.

На данный момент в адрес оргкомитета поступили заявки от более чем 130 телевизионных и радиовещательных компаний из 63 регионов России. Это сотни работ: телевизионные сюжеты, радиопрограммы, документальные фильмы, специальные проекты и digital-форматы, в которых космос раскрывается с самых разных сторон.

Участники говорят о космосе, показывая судьбы людей и истории открытий, работу инженеров и ученых, раскрывая культурные и философские смыслы космических достижений страны. Это и рассказ о первом полете человека, и взгляд в будущее отрасли, и личные истории тех, кто продолжает двигать страну вперед. Космос в этих работах - живой, настоящий, близкий.

Прием заявок продолжается до конца дня, окончательные итоги будут подведены позже. Уже сейчас очевидно: проект вышел далеко за рамки конкурса и стал полноценной медиаплатформой, где формируется современный разговор о космосе.

Учредителями масштабного проекта выступают ВГТРК и госкорпорация "Роскосмос". Конкурс проходит при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Организатором выступает ГТРК "Самара". Генеральный партнер проекта - Сбер.

Впереди - один из самых ответственных этапов: работа жюри и подготовка к финальным мероприятиям, которые соберут участников со всей страны.

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отмечает:

"Мы всегда говорим о космосе как о мечте, которая однажды стала реальностью. Рассказывая историю отечественной космонавтики, мы не только реализуем просветительскую миссию - мы даем знание, которое трансформируется в смысложизненные ориентации. Формируются важнейшие ценности - любовь к Отчизне, гордость за малую родину, вера в гений инженерной мысли, в безграничные возможности человечества. Популяризация достижений космической отрасли - важнейшая миссия медиаконкурса. Мы с нетерпением ждем творческие работы и гостей из всех уголков нашей необъятной страны".

Финальная церемония награждения победителей медиаконкурса "Русский космос" состоится 22 мая и будет транслироваться в прямом эфире на канале "Самара 24". Следить за всеми анонсами можно в социальных сетях ГТРК "Самара" (ссылка: https://max.ru/gtrksamara).

Проект продолжает развиваться, расширяя границы медиапространства и доказывая: космос - это не только про орбиту, но и про человека, его выбор, его путь и его будущее.