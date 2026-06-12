В праздничные выходные в Самаре и Самарской области ожидаются грозы

13 и 14 июня на территории Самарской области, по информации ФГБУ "Приволжское УГМС", объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ожидаются осадки в виде дождя, грозы и града, а также порывистый ветер до 10 м/с и шквалистое усиление до 15–20 м/с.

Температура днем варьируется от +21 °C до +27 °C, ночные температуры — от +13 °C до +17 °C.