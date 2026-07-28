Еще 11 проектов из Самарской области получат гранты Российского общества "Знание"

Дополнительное финансирование позволило расширить число победителей третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества "Знание". Теперь гранты на общую сумму более 400,5 млн рублей получат еще 392 проекта из 66 регионов России. В их числе — 11 проектов из Самарской области, которые получат 10,9 млн рублей на реализацию своих инициатив.

Организатор конкурса — Общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Напомним, ранее победителями стали 9 проектов, они получат в совокупности более 7,7 млн руб. на реализацию инициатив по направлениям "Духовно-нравственное воспитание", "Эстетическое воспитание", "Научное познание", "Гражданское воспитание", "Физическое воспитание", "Патриотическое воспитание".

Всего грантовые средства Российского общества "Знание" в объеме более 18 млн рублей позволят воплотить в жизнь 20 инициатив родительских сообщества Самарской области.

Отметим, дополнительную поддержку получили проекты, ранее успешно прошедшие конкурсный отбор и включенные в перечень инициатив, рекомендованных к предоставлению грантов. Родительские сообщества направят средства на развитие воспитательной среды в школах, детских садах, колледжах и других образовательных организациях, создание новых возможностей для детей и укрепление сотрудничества между семьями и педагогами.

"Расширение перечня проектов, получивших грантовую поддержку, — это хорошая новость для сотен родительских сообществ по всей стране. За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы", — подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В числе победителей из Самарской области: средняя общеобразовательная школа № 10 "Образовательный центр ЛИК" Отрадного с проектом "Экотуризм — экология действия и зеленые знания дошкольникам"; средняя общеобразовательная школа № 10 Сызрани с проектом "Клуб семейного общения: голоса, которые должны быть услышаны"; школа села Кошки с проектом "Детско-родительский клуб "Инженеры — мастера"; школа № 2 имени Героя Российской Федерации Е. А. Зеленова поселка Смышляевка с проектом "Семейный импульс: здоровье, безопасность, доверие"; школа "Образовательный центр "Галактика" Тольятти с проектом "Доступная профессия"; школа "Центр образования" имени Героя Советского Союза В. Н. Федотова поселка Варламово Сызранского района с проектом "Семейная школа БАС"; школа № 14 "Центр образования" имени кавалера ордена Ленина Н. Ф. Шутова Сызрани с проектом "Сызрань — территория мужества: семейные юнармейские игры"; Нефтегорский государственный техникум с проектом "Студенческий эко-пресс: от жести к пользе"; Поволжский государственный колледж с проектом "Семейный очаг: диалог поколений"; школа села Старосемейкино Красноярского района с проектом "Семейная столовая"; гимназия имени заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова Похвистнево с проектом "Народная мозаика".

Ранее в число победителей из Самарской области вошли: средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Д. Н. Голосова села Русская Борковка с проектом "Память и голос поколений"; школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя" с проектом "Семья: культурный код сотрудничества"; лицей № 124 имени подполковника полиции Лазутина Д. А. города Самары с проектом "Наследие архитектуры Поволжья в технологиях будущего"; средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино с проектом "Тропинками сказочных героев"; образовательный центр "Южный город" поселка Придорожный с проектом творческой мастерской "Доверие. Принятие"; средняя общеобразовательная школа пгт Волжский с проектом "Метеостанция — территория юных исследователей"; средняя общеобразовательная школа села Тепловка с проектом "Герои в объективе"; школа "Яктылык" с углубленным изучением отдельных предметов города Самары с проектом "Наследники традиций"; основная общеобразовательная школа № 19 имени Героя Социалистического Труда А. С. Федотовой города Новокуйбышевска с проектом "Движение для всех: спорт, развитие, успех".

Наибольшее число дополнительных грантов направлено на проекты в сфере патриотического воспитания, духовно-нравственного, физического, трудового воспитания, научного познания.