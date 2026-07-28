В Сызрани снимают документальный фильм о жизни священника, восстановившего Благовещенский храм

В Самарской области идет производство документального фильма с рабочим названием "Сопки Маньчжурии". Съемочная группа уже приступила к основным работам, запланированным на май–октябрь 2026 года. Площадкой для создания картины выбрана Сызрань — локация, которая привлекает кинематографистов своей исторической и духовной атмосферой.

Фильм расскажет о жизни протоиерея Виталия Колпаченко — клирика Сызранской епархии, настоятеля Архиерейского Подворья "Кашпирский Благовещенский Симеонов монастырь", секретаря Епархиального управления и древлехранителя епархии. В центре сюжета — история священника, который пять лет назад кардинально изменил жизнь: переехал с многодетной семьей в Сызрань, чтобы восстанавливать полуразрушенный Благовещенский храм. Картина поднимает важные темы внутреннего выгорания, утраты тишины и поиска себя.

Режиссер Инна Самохина отметила: "Для нас этот фильм — о внутренней тишине, которую современный человек так часто теряет в суете. История отца Виталия — это честный разговор о выгорании и о том, как решимость изменить жизнь возвращает тебя к самому себе. Но нас привлекла не только его личная драма. Сызранские храмы с их невероятной судьбой — Благовещенский, где молился император Александр II, и Никольский, связанный с именем городского головы Чернухина, — сами по себе являются героями. Здесь, среди этой величественной красоты и особой атмосферы близости Бога, история обретает объем и становится понятной каждому зрителю".

Фото: Самохина Инна

Проект уже получил поддержку Союза кинематографистов России, а в апреле 2026 года — грант Фонда поддержки регионального кинематографа РФ. Фильм планируется к участию в кинофестивалях и последующему показу на онлайн-платформах.

Создание документального кино в Сызрани — еще один шаг в системной работе региона по развитию кинопроизводства. Минэкономразвития Самарской области и Центр кинопроизводства оказывают съемочным группам полное сопровождение: от координации с городскими ведомствами до оформления разрешений на локации.

"Самарская область предлагает кинематографистам уникальные локации и современные инфраструктурные возможности. Мы видим, как растет интерес к съемкам в регионе, и наша задача — сделать этот процесс максимально комфортным для кинокомпаний", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе уже наработан положительный опыт: за последние годы здесь сняли несколько сериалов, которые уже вышли или готовятся к выходу на федеральных каналах и онлайн-платформах. Создание Центра кинопроизводства позволило выстроить системную работу с кинокомпаниями, что делает съемки в Самарской области привлекательными для инициаторов таких проектов.

Исполнительный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров добавил: "Создание кино — это не только вклад в развитие культуры, но и появление запроса на новые профессии, новые ниши для малого бизнеса. Мы налаживаем взаимодействие с крупными федеральными кинокомпаниями и готовы оказывать полное содействие на всех этапах производства — от выбора локаций до организации съемочного процесса. Самарская область открыта для кинематографистов, и мы ждем новые проекты".

Работа по привлечению кинопроизводителей ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".