В Сызрани снимают документальный фильм о жизни священника, восстановившего Благовещенский храм

В Самарской области идет производство документального фильма с рабочим названием "Сопки Маньчжурии". Съемочная группа уже приступила к основным работам, запланированным на май–октябрь 2026 года. Площадкой для создания картины выбрана Сызрань — локация, которая привлекает кинематографистов своей исторической и духовной атмосферой.
Фильм расскажет о жизни протоиерея Виталия Колпаченко — клирика Сызранской епархии, настоятеля Архиерейского Подворья "Кашпирский Благовещенский Симеонов монастырь", секретаря Епархиального управления и древлехранителя епархии. В центре сюжета — история священника, который пять лет назад кардинально изменил жизнь: переехал с многодетной семьей в Сызрань, чтобы восстанавливать полуразрушенный Благовещенский храм. Картина поднимает важные темы внутреннего выгорания, утраты тишины и поиска себя.
Режиссер Инна Самохина отметила: "Для нас этот фильм — о внутренней тишине, которую современный человек так часто теряет в суете. История отца Виталия — это честный разговор о выгорании и о том, как решимость изменить жизнь возвращает тебя к самому себе. Но нас привлекла не только его личная драма. Сызранские храмы с их невероятной судьбой — Благовещенский, где молился император Александр II, и Никольский, связанный с именем городского головы Чернухина, — сами по себе являются героями. Здесь, среди этой величественной красоты и особой атмосферы близости Бога, история обретает объем и становится понятной каждому зрителю".
Проект уже получил поддержку Союза кинематографистов России, а в апреле 2026 года — грант Фонда поддержки регионального кинематографа РФ. Фильм планируется к участию в кинофестивалях и последующему показу на онлайн-платформах.
Создание документального кино в Сызрани — еще один шаг в системной работе региона по развитию кинопроизводства. Минэкономразвития Самарской области и Центр кинопроизводства оказывают съемочным группам полное сопровождение: от координации с городскими ведомствами до оформления разрешений на локации.
"Самарская область предлагает кинематографистам уникальные локации и современные инфраструктурные возможности. Мы видим, как растет интерес к съемкам в регионе, и наша задача — сделать этот процесс максимально комфортным для кинокомпаний", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В регионе уже наработан положительный опыт: за последние годы здесь сняли несколько сериалов, которые уже вышли или готовятся к выходу на федеральных каналах и онлайн-платформах. Создание Центра кинопроизводства позволило выстроить системную работу с кинокомпаниями, что делает съемки в Самарской области привлекательными для инициаторов таких проектов.
Исполнительный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров добавил: "Создание кино — это не только вклад в развитие культуры, но и появление запроса на новые профессии, новые ниши для малого бизнеса. Мы налаживаем взаимодействие с крупными федеральными кинокомпаниями и готовы оказывать полное содействие на всех этапах производства — от выбора локаций до организации съемочного процесса. Самарская область открыта для кинематографистов, и мы ждем новые проекты".
Работа по привлечению кинопроизводителей ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?