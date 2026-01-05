В Музее Эльдара Рязанова расскажут о новогодних комедиях режиссера

Музей Эльдара Рязанова анонсировал мероприятия на 8 и 10 января.
В четверг, 8 января, в 16:00, историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная прочитает лекцию "Самара зимняя" (12+).
Лекция посвящена дореволюционным развлечениям самарцев в зимнюю пору и в новогодние праздники. Гости узнают, модно ли было кататься на санях по улицам города больше 100 лет назад, где в дореволюционной Самаре располагались катки, какие зимние товары продавались в магазинах, посещали ли горожане рождественские театральные постановки и многое другое.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 10 января, в 16:00, пройдет лекция "Новогодние киносказки Эльдара Рязанова" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
В четырех фильмах знаменитого режиссера действия происходят в новогоднюю ночь, а после "Иронии судьбы" Рязанова даже стали неформально называть Дедом Морозом мира кино. На лекции гости узнают об истории создания двух "Карнавальных ночей" (1956 (6+) и 2006 (12+)), "Зигзага удачи" (1968 (6+)) и "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975 (6+)), а также о приемах, из которых складываются рязановские новогодние фильмы.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
