В "ЗИМ Галерее" покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе

19 и 20 сентября в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдут эксклюзивные показы (18+) игровых и документальных короткометражных фильмов.
Программный директор фестиваля "Коник" (KONIK Film Festival) Елена Галянина представит несколько фильмов-победителей этого года, призера прошлых лет, внеконкурсную работу, а также две документальные ленты. После просмотра пройдет обсуждение картин. Вход свободный, но во второй день показов требуется предварительная регистрация.
В первый день зрители увидят фильмы, ставшие победителями Независимого фестиваля авторского игрового короткометражного кино "Коник", а также внеконкурсную работу. В программу вошли ленты с участием известных российских актеров театра и кино. В "Глубоком сосуде", например, одну из главных ролей исполняет Юрий Стоянов, а в "Продуктах напротив" — Галина Беляева.
19 сентября (пятница), начало в 18.30. Программа:
- "Зуб даю" (режиссер Сергей Анненков, 2024, 16 минут, 16+), победитель в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая операторская работа";
- "Неизбежность" (режиссер Марина Петренко, 2024, 18 минут, 18+), победитель в номинации "Лучшая режиссерская работа";
- "Продукты напротив" (режиссер Александр Титов, 2025, 22 минуты, 16+), победитель в номинации "Лучшая работа художника";
- "Глубокий сосуд" (режиссер Вадим Плохотников, 2025, 11 минут, 18+), победитель в номинации "Лучший монтаж" и обладатель спецприза телеканала Shot TV;
- "Перфекционист" (режиссер Марина Петренко, 2024, 5 минут, 12+), участник внеконкурсной программы 2025 года.
Во второй день гости галереи увидят один из фильмов-победителей фестиваля "Коник" 2017 года, а также две короткометражные документальные ленты, снятые при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. В их числе — "Многогранник Бокурадзе" Елены Галяниной, посвященный Драматическому театру "Грань" в Новокуйбышевске. В презентации фильма и его обсуждении примет участие художественный руководитель театра Денис Бокурадзе.
20 сентября (суббота), начало в 17.00. Программа:
- "Последнее лето" (режиссер Алина Фадеева, 2017, 18 минут, 16+), победитель в номинации "Лучший сценарий" фестиваля "Коник" 2017 года;
- "Король бакланов" (режиссер Дарья Разумникова, 2022, 16 минут, 12+);
- "Многогранник Бокурадзе" (режиссер Елена Галянина, 2024, 26 минут, 18+).
На второй день показов требуется обязательная предварительная регистрация по ссылке.
