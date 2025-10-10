В Самаре пройдет XXX Международный кинофестиваль "Кино — детям"

С 13 по 17 октября жители Самары и региона станут гостями фестиваля "Кино — детям" (0+). В этом году событие соберет перед экранами детскую, подростковую, юношескую и взрослую аудиторию в юбилейный, тридцатый раз. Организаторами выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия "Волга-фильм" при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Самарской области и ГК "Волгатрансстрой".
"Фестиваль "Кино — детям" — это большое культурное событие, которое уже 30 лет подряд выполняет значимую воспитательную и образовательную миссию, приобщая к отечественному киноискусству не только детей, но и представителей старшего поколения, привлекая внимание к таким важнейшим ценностям, как семья и родина, справедливость и взаимоподдержка, дружба и любовь", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В этом году на участие в фестивале поступило 244 заявки из разных городов России и семи стран мира. Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Свои фильмы на площадках региона представят: кинорежиссер, советский и российский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, актер театра и кино Виктор Васильев; режиссеры Олег Штром, Сергей Струсовский, Рим Шарафутдинов, Юрий Чайка-Пронин, Дарья Биневская-Смирнова, Никита Транцеев и другие.
Фестиваль стартует 13 октября с пресс-конференции: гости фестиваля, представители молодежного пресс-центра и СМИ региона соберутся в 16:00 в отеле "Реальянс" (ул. Ново-Садовая, 162В, зал "Мир"). Торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля начнется в 18:00 в КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106Г). В программе вечера, в том числе трейлеры фильмов из фестивальной программы, которые можно будет увидеть с 13 по 17 октября в кинозалах региона бесплатно.
Бесплатные кинопоказы и творческие встречи с участниками фестиваля пройдут на более чем 80 площадках Самарской области, среди которых культурно-досуговые и образовательные учреждения из шести городов: Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Кинель и пяти районов области: Волжский, Красноярский, Приволжский, Богатовский, Сызранский. Расписание кинопоказов появится на официальном сайте фестиваля, в группе фестиваля ВКонтакте, а также на ресурсах площадок, которые включат фестивальную программу в расписание. Главной площадкой фестиваля станет Центр Российской кинематографии — кинотеатр "Художественный", где можно будет увидеть фильмы и присоединиться к творческим встречам с гостями фестиваля.
По итогам экспертного отбора профессиональную конкурсную программу фестиваля сформировали 78 фильмов, 11 из них вошли в "Международную программу" фестиваля. Победителей в профессиональной программе традиционно определяет коллективное детское жюри. В его состав вошли участники девяти объединений из творческих студий, лицеев и школ Самарской области — всего 262 человека. Председателем детского жюри вновь стал ученик МБОУ Лицей "Технический" им. С. П. Королева Елисей Хромых.
В конкурсную программу детских киностудий страны "Кино снимаем сами" вошли 26 фильмов, которые создали дети — будущее нашего кинематографа. Заявки на участие в этой программе поступили из 22 регионов страны. Детские работы оценивает взрослое жюри, состоящее из профессионалов в сфере кино. Во главе — режиссер игровых и документальных фильмов Олег Штром.
На областных площадках фестиваля с 13 по 17 октября пройдут творческие встречи и мастер-классы с гостями фестиваля. 16 октября, в 16:00, в Доме кино (ул. Куйбышева, 96) состоится круглый стол по проблемам детского кинематографа с участием представителей творческих объединений региона, молодежного пресс-центра и гостей фестиваля "Кино — детям".
Торжественное закрытие XXX Международного фестиваля "Кино — детям" состоится 17 октября, в 15:00, в кинотеатре "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Гости вечера узнают имена победителей в профессиональной программе и программе "Кино снимаем сами!", атмосферу творчества на сцене поддержат выступления детских коллективов региона.
Вход свободный, регистрация на открытие и закрытие фестиваля по телефонам: +7 (846) 333–26–04, (846) 333-25-02.
