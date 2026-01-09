В Самаре пройдет XI благотворительная акция "Рождение добра"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ежегодная гуманитарно-благотворительная акция "Рождение добра" в честь рождества Христова проводится по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей. В этом году праздничное мероприятие вновь, уже в одиннадцатый раз, пройдет в духовно-просветительском центре "Кириллица" при Кирилло-Мефодиевском соборе (ул. Ново-Садовая, 260).