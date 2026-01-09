В Самаре пройдет XI благотворительная акция "Рождение добра"

Ежегодная гуманитарно-благотворительная акция "Рождение добра" в честь рождества Христова проводится по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей. В этом году праздничное мероприятие вновь, уже в одиннадцатый раз, пройдет в духовно-просветительском центре "Кириллица" при Кирилло-Мефодиевском соборе (ул. Ново-Садовая, 260).
Организаторы акции — всероссийское общественное движение "Отцы России", региональное отделение Самарской области совместно с Духовно-просветительским центром "Кириллица".
В акции примут участие около 300 семей: дети и подростки с ментальными нарушениями и их семьи, дети-сироты ГКУ СО "ЦП ДОПР "Иволга" (коррекционный)", дети-сироты из самарского психоневрологического интерната, дети и подростки СГОО ДИИД "Парус Надежды", СГООДИР "Дети-Ангелы", СООО "Самарские солнышки", ДПЦ "Кириллица" при Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Театр-студия "Астрей" г. Новокуйбышевск СГООИК "Ассоциация Десница", БФ "Открытый мир" (спорткружок), Центр развития детей-инвалидов "Жемчужинка", СГОО "Остров надежды", РО ВОРДИ Самарской области, Спортивный клуб детей с ОВЗ "Крылья Мечты", Студия инклюзивного творчества, БФ "Доброделание", БФ "Источник веры", театр-студия "МиРок" и др.
Мероприятие состоится 10 января в 10:45.
Художественный руководитель: Татьяна Никитина-Опанасюк. Звукорежиссер: Дмитрий Орзаев. Ведущие: Гульнара Нарбаева и Гелла Майорова.
Программа праздничного представления:
- 1 часть (10.45–11.00) — молебен;
- 2 часть (11:00-11:45) — Рождественское подъелочное представление МБУК Самарского художественного театра "Витражи" (Дед мороз, Снегурочка, ростовые фигуры, хороводы, конкурсы). Руководитель Алла Набокова. Мастер — классы: "Песочная анимация" ДПЦ "Кириллица", декоративно-прикладное творчество ЦДОД "Искра" г. о. Самара (5 локаций);
- 3 часть (12.00–12.40). Праздничный концерт в Концертном зале Духовно-просветительского центра "Кириллица". В концерте примут участие: певица, автор — исполнитель, солистка оркестра Главного управления МВД Гелла Майорова; сольный номер, баянист Юрий Салаев; иллюзионист — фокусник Никита Михайлов;
- 4 часть (12:40-12:50) - приветственное слово почетных гостей;
- 5 часть (12:50-13:30) Постановка ГБУК "Самарский областной театр кукол", спектакль "Гуси-лебеди";
- 6 часть (13:30-14:00). Вручение благотворительных Рождественских подарков в холле Духовно-просветительского центра "Кириллица". Каждый ребенок получает сладкий подарок и развивающий экологический мастер-конструктор из дерева.
- Акция "Дети — детям" — вручение Рождественских сувениров, изготовленных детьми своими руками (МБУ ДО ЦДОД "Искра", МБОУ Школа № 102 г. о. Самара).
