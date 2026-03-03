Молодых специалистов Самарской области приглашают в проект "ЭтноЛаб: акселерация успеха"

Всероссийский проект "ЭтноЛаб: акселерация успеха" служит продолжением проекта "ЭтНик: кадры решают", в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников и экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и Факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова.

Участие в новом проекте позволит систематизировать практический опыт проектной деятельности, сформировать инициативы "под ключ" для подачи на грантовые конкурсы и эффективной реализации проектов, развить личностный потенциал и выстроить свое позиционирование как лидера этнокультурного сектора.

Цель проекта - укрепление потенциала этнокультурного сектора через проведение акселерационной программы профессионального и личностного роста молодых специалистов.

В проекте три основных этапа:

1. Отбор 60 участников, акселерация их инициатив. Программа включает практические групповые занятия и тренинги, теоретические вебинары и лекции в онлайн формате, сопровождение наставником, индивидуальные консультации с приглашенными экспертами. Темы для индивидуальных и групповых встреч будут посвящены как работе над проектом и его реализацией, так и работе над личными качествами и навыками. Данный этап в том числе позволит участникам с помощью наставников научиться эффективно реализовывать проекты, искать источники финансирования и успешно подаваться на различные грантовые конкурсы. Вебинары в рамках акселерационной программы будут доступны широкой аудитории.

2. По итогам акселератора будут отобраны 20 участников, 10 из которых получат возможность пройти уникальную стажировку в партнерской организации (программа стажировки будет составляться индивидуально под каждого участника для наибольшей эффективности его профессионального развития), а ещё 10 участников смогут получить стартовую ресурсную поддержку для реализации своих инициатив.

3. Будет проведена VII Общероссийская конференция "Устойчивое развитие этнокультурного сектора", где финалисты проекта поделятся своим опытом и впечатлениями после стажировки и ресурсной поддержки. На конференции будет записана телепередача, которая позволит представлять опыт проекта и послужит для других молодых людей мотивацией к активному участию в жизни этнокультурного сектора.

Для участия в проекте необходимо до 10 марта 2026 г. заполнить анкету по ссылке - https://forms.yandex.ru/u/6980d0571f1eb5a7dafb8607/.

Более подробная информация об условиях участия в проекте доступна на странице проекта на сайте Ресурсного центра.

Контакты: Анна Викторовна Фандюшина, координатор проекта, тел. +7-917-589-09-06, e-mail: ierrc2017@yandex.ru.