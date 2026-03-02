Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год

Глава города Самары Иван Носков встретился с руководителями школ города. Он оценил текущую работу системы образования и обозначил ключевые задачи на 2026 год. В их числе — капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, развитие профильных классов, а также обеспечение школ наиболее современными мерами безопасности.

"В ходе встречи особое внимание уделил трем аспектам, два из которых не связаны непосредственно с педагогикой, но важны в самом процессе образования. Подтвердил, что в этом году будем продолжать капитальный ремонт школ, в том числе в рамках федерального и регионального бюджетов. Рассчитываю на ответственное отношение всех директоров к ремонтной кампании. Именно вы — первая контролирующая инстанция, от вас зависит и скорость работ, и их качество. Проверяйте, не стесняйтесь делать замечания, если видите возможность улучшения — сообщайте. Я всегда на связи, как и департамент образования. Вовлекайте в этот процесс родителей, они не меньше вас заинтересованы, чтобы дети учились в нормальных комфортных условиях. Школьные родительские комитеты должны стать вашими помощниками при формировании планов ремонтов", — отметил глава города Самары Иван Носков.

В 2026 году капремонты в рамках нацпроектов "Семья" и "Молодежь и дети" запланированы в двух корпусах школы № 36, в школе № 70, лицее "Созвездие" № 131 (корпус на ул. Промышленности, 319) и школе № 167. Также в 2026 году начнутся ремонтные работы в школе № 110 на ул. Промышленности, 276. В рамках региональных программ будет проведен капитальный ремонт в школе № 177, а в пяти школах (№№ 32, 77, 108, 146 и Лицее философии) запланирован ремонт пищеблоков. В рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области" продолжится развитие спортивной инфраструктуры: будет оборудовано 7 универсальных спортивных площадок (школы №№ 5, 36, 45, 93, 103, 119 и лицей "Созвездие" № 131), 13 воркаут-площадок (школы №№ 9, 18, 21, 45, 76, 90, 106, 119, 123, 134, 156, 164 и 165) и 3 площадки ГТО (школы №№ 80, 87 и 153). В настоящее время формируется перечень детских садов, где будут оборудованы еще 10 мини-футбольных полей.

Также среди приоритетных задач глава города обозначил профилактику распространения запрещенных веществ и экстремистских идей, а также обеспечение школ мерами защиты.

"Обеспечение безопасности в образовательных организациях — тема, которую мы не обходим стороной ни на одном общегородском совещании с директорами школ. Речь не только о технических средствах, таких как металлодетекторы, АПС, системы оповещения — эти меры мы обеспечиваем совместно с правоохранительными органами. Самое главное, чтобы педагоги были внимательны к самим детям, к их настроению. И, конечно, важны отработка слаженных действий педколлектива и регулярные тренировки с детьми, чтобы в случае опасности каждый четко понимал порядок своих действий", — отметила руководитель департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.

Как отметила в своем докладе руководитель департамента образования администрации города Ирина Коковина, на сегодняшний день в Самаре работает более 120 профильных классов, в том числе классы "Российские технологии" по проекту губернатора Самарской области: с 2025 года они открыты в школах №№ 10, 27, 57, 67, 86, 129, 132, в лицеях "Созвездие" и "Технический", а с 2026 года будут запущены в школах №№ 12, 25, 122, 174, 176, СМТЛ. В четырех школах — №№ 7, 24, 68 и 129 — проходят занятия в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

Отметим, что в рамках торжественной части встречи за многолетний безупречный труд и выдающиеся заслуги перед городом почетной грамотой и медалью II степени была отмечена директор МБОУ "Самарский спортивный лицей" Лариса Фурсова. Также глава города поздравил мужчин-директоров с прошедшим Днём защитника Отечества, а женщин — с наступающим Международным женским днём.