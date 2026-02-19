Иван Носков: "Цель бизнес-миссий - помочь предпринимателям найти новых партнеров за пределами Самарской области"

С 16 по 20 февраля делегация Самары находится в Иркутске - предприятия двух регионов налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии. Мероприятие направлено на поиск новых партнеров и расширение рынков сбыта для малого и среднего бизнеса, а также укрепление межрегиональных кооперационных связей и проходит в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Глава Самары Иван Носков отметил важность системной работы по поиску новых партнеров за пределами региона.

"Малый и средний бизнес Самары традиционно занимает важные ниши, включая производство высокотехнологичного оборудования и импортозамещающей продукции для промышленности. Нам важно, чтобы эти предприятия постоянно развивались, находили новые рынки сбыта и могли инвестировать в расширение производств. Цель бизнес-миссий - помочь предпринимателям найти новых партнеров за пределами Самарской области и даже Приволжского федерального округа", - подчеркнул Иван Носков.

В составе самарской делегации - 11 предприятий, представляющих ключевые для экономики Самары направления. В числе участников - разработчики комплексных решений для энергетики и промышленности, производители котельного оборудования, масел и смазок, представители машиностроительного сектора, а также организации, специализирующиеся на строительстве из СИП-панелей, благоустройстве территорий, производстве пищевой продукции и техническом обслуживании медтехники.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский принял участие в открытии начала переговоров и подчеркнул значимость развития внутрироссийской кооперации.

"Иркутская область - промышленный регион, как и Самарская область. Поэтому основные перспективы нашего сотрудничества связаны с реализацией промышленного потенциала и развитием кооперационных связей. Наибольший потенциал для взаимодействия мы видим в таких сферах, как энергетика, машиностроение и перерабатывающая промышленность. Также мы можем рассмотреть обмен технологическими решениями, включая комплексные разработки для промышленности и производство специализированного оборудования. Выстраивание новых производственных цепочек внутри страны - важное направление, которое влияет не только на технологический суверенитет, но и на себестоимость продукции, а значит, и на потребительские цены", - отметил Виктор Цишковский.

Со стороны Иркутской области в переговорах в формате B2B участвуют представители более чем 30 предприятий и организаций региона. Интерес к сотрудничеству проявили компании энергетического сектора, машиностроительные и перерабатывающие производства. Для самарцев также организована обширная программа посещения ведущих промышленных площадок Приангарья.

Напомним, в рамках работы делегации подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма между администрацией городского округа Самара и администрацией города Иркутска.