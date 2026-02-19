16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "Цель бизнес-миссий - помочь предпринимателям найти новых партнеров за пределами Самарской области" Иван Носков: "Прошу всех педагогов школ Самары уделять больше внимания урокам финансовой грамотности и "Урокам цифры" Иван Носков: "Соглашение о сотрудничестве Самары и Иркутска даст старт разнообразным проектам - в сфере туризма, образования, промышленности" Более 500 тонн противогололедных материалов использовали для обработки улиц в Самаре с начала недели Руководитель департамента цифрового развития администрации города провел "Урок цифры" для самарских школьников

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Цель бизнес-миссий - помочь предпринимателям найти новых партнеров за пределами Самарской области"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 16 по 20 февраля делегация Самары находится в Иркутске - предприятия двух регионов налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии. Мероприятие направлено на поиск новых партнеров и расширение рынков сбыта для малого и среднего бизнеса, а также укрепление межрегиональных кооперационных связей и проходит в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Глава Самары Иван Носков отметил важность системной работы по поиску новых партнеров за пределами региона.

"Малый и средний бизнес Самары традиционно занимает важные ниши, включая производство высокотехнологичного оборудования и импортозамещающей продукции для промышленности. Нам важно, чтобы эти предприятия постоянно развивались, находили новые рынки сбыта и могли инвестировать в расширение производств. Цель бизнес-миссий - помочь предпринимателям найти новых партнеров за пределами Самарской области и даже Приволжского федерального округа", - подчеркнул Иван Носков.

В составе самарской делегации - 11 предприятий, представляющих ключевые для экономики Самары направления. В числе участников - разработчики комплексных решений для энергетики и промышленности, производители котельного оборудования, масел и смазок, представители машиностроительного сектора, а также организации, специализирующиеся на строительстве из СИП-панелей, благоустройстве территорий, производстве пищевой продукции и техническом обслуживании медтехники.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский принял участие в открытии начала переговоров и подчеркнул значимость развития внутрироссийской кооперации.

"Иркутская область - промышленный регион, как и Самарская область. Поэтому основные перспективы нашего сотрудничества связаны с реализацией промышленного потенциала и развитием кооперационных связей. Наибольший потенциал для взаимодействия мы видим в таких сферах, как энергетика, машиностроение и перерабатывающая промышленность. Также мы можем рассмотреть обмен технологическими решениями, включая комплексные разработки для промышленности и производство специализированного оборудования. Выстраивание новых производственных цепочек внутри страны - важное направление, которое влияет не только на технологический суверенитет, но и на себестоимость продукции, а значит, и на потребительские цены", - отметил Виктор Цишковский.

Со стороны Иркутской области в переговорах в формате B2B участвуют представители более чем  30 предприятий и организаций региона. Интерес к сотрудничеству проявили компании энергетического сектора, машиностроительные и перерабатывающие производства. Для самарцев также организована обширная программа посещения ведущих промышленных площадок Приангарья.

Напомним, в рамках работы делегации подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма между администрацией городского округа Самара и администрацией города Иркутска.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1