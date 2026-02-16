Глава Самары Иван Носков проверил выполнение капремонта школы № 8

14 февраля в рамках рабочего объезда глава города Самары Иван Носков проверил ход капитального ремонта здания школы № 8 на Заводском шоссе. На сегодняшний день в одной его части уже ведутся предчистовые фасадные работы и внутренняя отделка, монтаж электросетей и системы отопления, заменены окна. В ближайшее время подрядная организация приступит к ремонту второй половины здания, где в ходе демонтажа была выявлена необходимость дополнительных работ. Предварительно там будет укреплен фундамент. Общая площадь здания — почти 6 тыс. квадратных метров, стоимость работ — порядка 350 млн рублей.

"Здесь сейчас идет масштабный капитальный ремонт с элементами реконструкции. На данный момент работы идут по графику, выполнены на 35%. Закончены демонтажные работы, выполнено устройство мягкой кровли, усилены металлом простенки, сделана стяжка на полах, кирпичная кладка парапетов, перегородок и оконных ниш и некоторые другие работы. В этой школе учатся более 700 ребят, в конце 2026 года они должны прийти в практически новую школу", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Как доложил главе города представитель подрядной организации, на сегодняшний день проблемы с капремонтом объекта, в том числе связанные с погодными условиями, отсутствуют. Используются современные отечественные материалы, ежедневно работают от 50 до 70 человек, при необходимости привлекается спецтехника.

"Школа действительно очень давно нуждалась в капремонте: основное здание построено в 1949 году, позже, в 80-е годы, появились пристрои, — рассказал директор школы № 8 Самары Александр Сажнов. — На время капремонта наши ученики — почти 700 человек — обучаются по трем другим адресам: во втором корпусе нашей школы на улице Кирова, а также на базе школы № 141 и детского сада № 177. Взаимодействие с подрядчиком налажено, ход работ совместно с департаментом образования контролируем в ежедневном режиме".

Отметим, что школа № 8 является участником проекта "Самбо в школу", ее юнармейский отряд "Экипаж" — постоянный участник Парада Памяти на пл. Куйбышева, действуют общественные организации "Движение первых", "Орлята России", волонтерский отряд "Равнодушных.NET", работает музейный уголок, также работает музей Боевых служб ВМФ СССР. На здании размещена мемориальная доска Героя Советского Союза Н. А. Козлова — на время ремонтных работ она демонтирована и будет возвращена на свое место после их завершения.

Напомним, капитальный ремонт школы № 8 проходит за счет городского бюджета и в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области".

"Также заехал в детский сад № 58. Там недавно случилась нештатная ситуация: сад расположен на первом этаже жилого дома, в квартире сверху произошла протечка внутренних коммуникаций, и входную группу детсада серьезно затопило. Детей оперативно перевели в соседний корпус детского сада, сейчас идет просушка верхней квартиры и входной группы. Затем сразу же сделаем ремонт.

Такая ситуация с детским садиком не из приятных. Но это показывает, что от детских садов на первых этажах многоквартирных домов нужно постепенно уходить. В большинстве своем они не соответствуют современным требованиям, к тому же всегда имеется риск таких вот нештатных ситуаций. Поручил продумать, как это сделать максимально удобно для всех. Тем более сейчас в центре города есть достаточно земельных участков, которые планируем освободить от аварийных строений. Возможно, на их месте стоит спроектировать детсады", — пишет глава города.