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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков утвердил границы районов Самары

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэр Самары Иван Носков подписал постановление об утверждении границ районов города. Это потребовалось в связи с возвращением муниципалитета к одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ).

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Инициировал проведение реформы губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стала низкая эффективность ныне действующей двухуровневой системы МСУ. С 2016 года помимо общегородского муниципалитета, в отдельные муниципальные образования выделены все девять районов города. Каждый имеет местный бюджет, собственные полномочия по решению вопросов и свои органы власти (глава, администрация и совет депутатов). Для формирования районных советов проводятся выборы. Из состава депутатов райсоветов делегированы представители в городскую думу.

Теперь Самара меняет статус. Она перестает быть городским округом с внутригородским делением и станет просто городским округом. То есть районы уже не будет являться отделенными муниципалитетами. По сему потребовалось утвердить их границы. Судя по документу, существенных изменений не произошло. 

Картографическому описанию границ районов власти Самары предпочли словесные. Они доступны по ссылкам:

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