Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Региональный этап всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Самарской области проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.
В 2025 году на участие в конкурсе поступило 17 заявок от 16 муниципальных образований по трем номинациям:
- градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;
- модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город").
Решения конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Самарской области были приняты посредством заочного голосования членов конкурсной комиссии.
Членами конкурсной комиссии определены победители и допущены к участию в федеральном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" все 17 конкурсных заявок.
Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" для участия в федеральном этапе до 1 августа 2025 года.
Муниципальные образования — победители регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 2025 года
В номинации "градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства":
во II категории участников конкурса:
- сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;
- сельское поселение Серноводск муниципального района Сергиевский.
В номинации "укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне":
в I категории участников конкурса:
- городской округ Жигулевск;
- городской округ Отрадный;
- городской округ Самара;
- городской округ Сызрань;
- городской округ Тольятти;
- городское поселение Безенчук муниципального района Безенчукский;
- городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский;
- городское поселение Нефтегорск муниципального района Нефтегорский;
во II категории участников конкурса:
- сельское поселение Коноваловка муниципального района Борский;
- сельское поселение Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский;
- сельское поселение Купино муниципального района Безенчукский;
- сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский;
- сельское поселение Новоспасский муниципального района Приволжский;
- сельское поселение Шилан муниципального района Красноярский.
В номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")":
в I категории участников конкурса:
- городской округ Самара.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.