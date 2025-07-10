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Муниципалитеты Власть и политика

Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный этап всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Самарской области проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

В 2025 году на участие в конкурсе поступило 17 заявок от 16 муниципальных образований по трем номинациям:

  • градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
  • укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;
  • модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город").

Решения конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Самарской области были приняты посредством заочного голосования членов конкурсной комиссии.

Членами конкурсной комиссии определены победители и допущены к участию в федеральном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" все 17 конкурсных заявок.

Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" для участия в федеральном этапе до 1 августа 2025 года.

Муниципальные образования — победители регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 2025 года

В номинации "градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства":

во II категории участников конкурса:

  • сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;
  • сельское поселение Серноводск муниципального района Сергиевский.


В номинации "укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне":

в I категории участников конкурса:

  • городской округ Жигулевск;
  • городской округ Отрадный;
  • городской округ Самара;
  • городской округ Сызрань;
  • городской округ Тольятти;
  • городское поселение Безенчук муниципального района Безенчукский;
  • городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский;
  • городское поселение Нефтегорск муниципального района Нефтегорский;

во II категории участников конкурса:

  • сельское поселение Коноваловка муниципального района Борский;
  • сельское поселение Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский;
  • сельское поселение Купино муниципального района Безенчукский;
  • сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский;
  • сельское поселение Новоспасский муниципального района Приволжский;
  • сельское поселение Шилан муниципального района Красноярский.

В номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")":

в I категории участников конкурса:

  • городской округ Самара.

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