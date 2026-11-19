В Самаре провели мониторинг востребованности муниципальных услуг, которые предоставляются администрацией города по заявительному принципу. Как показал анализ данных за 2024–2026 годы, ряд социальных услуг, не являющихся обязательными, практически не востребован среди жителей. В связи с этим с 1 января 2027 года оказание пяти таких услуг будет остановлено.

"Бюджет Самары всегда был и остается социально направленным. Мы сохраняем все меры поддержки, которые являются обязательными для органов местного самоуправления. Самара по-прежнему будет помогать тем, кто в этом особенно нуждается — людям с инвалидностью, пожилым, многодетным семьям, тем, кто оказался в трудной ситуации. Услуги, которыми самарцы в течение многих лет не пользовались и которые были задублированы, предложили исключить и перераспределить средства на реально востребованные меры поддержки. Считаю, что в условиях жестких требований к формированию бюджета необходимо уходить от формальных и невостребованных позиций и направлять средства туда, где поддержка реально доходит до людей", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Так, со следующего года будет остановлено оказание услуги по компенсации расходов на приобретение и (или) установку автономных пожарных извещателей (датчиков дыма). По информации Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары, за последние три года не поступило ни одного обращения на получение такой компенсации.

"В результате анализа соцуслуг выявили, что наши жители предпочитают получать прямую поддержку от города. Это менее трудозатратно, чем оформление документов на компенсацию самостоятельно. Например, в текущем году нами закуплено 600 автономных пожарных извещателей, все они уже переданы жителям. Их ежегодно получают граждане льготных категорий, многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие как в квартирах, так и в частных домах. Это не единственный пример, когда меры соцподдержки были задублированы, поэтому исключение ряда услуг в пользу прямой поддержки не скажется на самарцах", — сказала руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ирина Гриднева.

Также среди невостребованных муниципальных услуг — компенсационные выплаты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан. Суммарно за два года за ней обратился только 21 человек. Также ни одной заявки за 2026 год не поступило на компенсационные выплаты на установку индивидуальных приборов учета газа и приборов учета газа инвалидам.

Напомним, с 1 января 2027 года администрация города Самары берет на себя дополнительные социальные обязательства на бесплатные завтраки в школах для детей из семей участников СВО и многодетных семей.