Иван Носков: "Штрафы — это не самоцель. Недополученная прибыль способна "убить" предприятие"

Глава Самары Иван Носков заявил о масштабном усилении контроля за оплатой проезда в общественном транспорте города. По словам мэра, из-за безбилетников муниципальное предприятие ТТУ ежегодно теряет значительные суммы, которые могли бы пойти на ремонт и обновление подвижного состава, модернизацию базы и улучшение условий труда сотрудников.

"Мы создали все условия для добросовестной оплаты. В самарских трамваях и троллейбусах есть возможность экономить на поездках, используя льготные проездные, абонементы и безналичную оплату. В большинстве вагонов установлены валидаторы", — отметил Иван Носков в своем официальном канале МАХ.

В связи с этим градоначальник поручил руководству ТТУ переформатировать контрольно-ревизионную службу в реально работающий отдел. Ежедневно в часы пик на разные маршруты уже выходят не менее 10–12 контролеров. К рейдам также привлечены районные административные комиссии и Управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области. Росгвардейцы наделены правом доставлять особо неспокойных неплательщиков в отдел полиции для установления личности и составления протокола.

Второе поручение мэра касается технического состояния оборудования. Иван Носков потребовал обеспечить жесткий контроль за валидаторами. Если аппарат не установлен или неисправен, в салоне в обязательном порядке должен работать кондуктор. Глава города подчеркнул, что от практики оплаты проезда непосредственно водителю необходимо уходить. Это требование, по его словам, касается не только муниципального перевозчика.

Напомним, что текущий штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей. В настоящее время, как сообщил мэр в канале МАХ, рассматривается вопрос его повышения до 2500 рублей. При этом Носков подчеркнул, что штраф не является самоцелью. "Мы все должны понять, что средства, которые недополучат перевозчики, как минимум значительно тормозят развитие предприятий, как максимум — могут полностью "убить" их экономику", — резюмировал глава Самары.