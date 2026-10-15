16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главам муниципалитетов в Самарской области будут доплачивать за эффективность В Самарской губернской думе утвердили состав комитетов и избрали сенатора Определен состав вице-спикеров Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева избрана председателем Самарской губернской думы В Самарской области введут рейтинг ответственного бизнеса

Законотворчество Власть и политика

Главам муниципалитетов в Самарской области будут доплачивать за эффективность

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главы городов и муниципальных районов Самарской области будут получать выплаты за достижения в работе. Законопроект, устанавливающий такие гарантии, внесен по инициативе губернатора в Самарскую губернскую думу.

"Вознаграждение, выплачиваемое в том числе с учетом достижения показателей результативности деятельности", - так обозначены выплаты в проекте закона.

Размер, условия и порядок выплат предполагается устанавливать правовым актом губернатора.

Планируется, что вознаграждения начнут выплачивать с октября этого года.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Прошло первое заседание Самарской губернской думы VIII созыва

Прошло первое заседание Самарской губернской думы VIII созыва

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1