Главам муниципалитетов в Самарской области будут доплачивать за эффективность

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Главы городов и муниципальных районов Самарской области будут получать выплаты за достижения в работе. Законопроект, устанавливающий такие гарантии, внесен по инициативе губернатора в Самарскую губернскую думу.