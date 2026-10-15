Главам муниципалитетов в Самарской области будут доплачивать за эффективность

Главы городов и муниципальных районов Самарской области будут получать выплаты за достижения в работе. Законопроект, устанавливающий такие гарантии, внесен по инициативе губернатора в Самарскую губернскую думу.
"Вознаграждение, выплачиваемое в том числе с учетом достижения показателей результативности деятельности", - так обозначены выплаты в проекте закона.
Размер, условия и порядок выплат предполагается устанавливать правовым актом губернатора.
Планируется, что вознаграждения начнут выплачивать с октября этого года.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.