Геннадий Котельников: "Достижения невозможны без тесного взаимодействия исполнительной и законодательной власти региона"

21 мая на пленарном заседании Самарской губернской думы седьмого созыва под председательством академика РАН Геннадия Котельникова был заслушан и утвержден отчет правительства Самарской области о результатах деятельности в 2025 году.

Отчет об итогах работы прошлого года - подробный документ, обобщающий работу исполнительных органов Самарской области, статистические данные и показатели, характеризующие социально-экономическое развитие нашей губернии, представил первый заместитель губернатора - председатель регионального правительства Виталий Шабалатов.

По словам докладчика, правительство региона продолжает системно реализовывать мероприятия, предусмотренные Программой социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. В прошедшем году завершено выполнение Плана мероприятий по реализации II этапа Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. Глава кабинета министров поблагодарил депутатов за активную совместную работу и поддержку инициатив исполнительной власти по решению важнейших системных вопросов развития Самарской области.

Сбалансированность бюджета - основа для обеспечения устойчивого экономического развития региона. Доходы областного бюджета в 2025 году составили более 296 млрд рублей. Расходы - свыше 343 млрд рублей. Две трети расходной части региональной казны или почти 230 млрд рублей было направлено на соцсферу, в том числе на социальную политику - 110 млрд рублей, образование - около 70 млрд рублей, здравоохранение - 36 млрд рублей, физическую культуру и спорт - почти 10 млрд рублей, культуру и кинематографию - 4 млрд рублей. На экономику было предусмотрено порядка 98 млрд рублей или 29% от общего объема расходов.

Несмотря на некоторое увеличение объема госдолга, долговая нагрузка региона сохранена на оптимальном и экономически безопасном уровне. По результатам оценки долговой устойчивости субъектов РФ, проведенной Минфином России в 2025 году, Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.

Виталий Шабалатов подчеркнул, что устойчивый бюджет позволяет комплексно решать задачи социально-экономического развития области. По оценке, валовый региональный продукт в прошлом году увеличился на 10,7 млрд рублей по сравнению с 2024 годом и составил 3,3 трлн рублей. В сопоставимых ценах он сложился ниже уровня 2024 года - 96,8%. Динамика ключевых региональных макроэкономических индикаторов в основном соответствует среднероссийским тенденциям.

Важнейшей задачей правительства Самарской области является сбережение населения и повышение благосостояния граждан.

В 2025 году в 63-м регионе продолжился рост уровня оплаты труда. Величина среднемесячной заработной платы достигла 79 тысяч рублей (пятое место в Приволжском федеральном округе), среднедушевые денежные доходы населения превысили 59 тысяч рублей (четвертое место в ПФО). Благодаря грамотной социальной политике удалось добиться сокращения уровня бедности до 7,5% против 8,1% в 2024 году.

Одним из ключевых направлений работы областного правительства является выполнение показателей национальных проектов.

В прошлом году Самарская область участвовала в реализации 45 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. На их выполнение было направлено почти 27 млрд рублей, из которых более половины были привлечены из федерального бюджета (15,5 млрд рублей).

В целом благодаря проведенной работе основные мероприятия региональных проектов в 2025 году были выполнены. Из 96 установленных для региона показателей достигнуты плановые значения 92 показателей. В рамках реализации национальных проектов было введено в эксплуатацию порядка 150 объектов капитального строительства.

Председатель правительства акцентировал внимание депутатов на том, что в 2025 году регион сохранил и выполнил перед населением все социальные гарантии и обязательства.

Меры социальной поддержки оказывались почти каждому третьему жителю региона (1 млн человек). На эти цели было направлено около 102 млрд рублей бюджетных средств с учетом средств федерального бюджета.

Особое внимание уделялось вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, особенно многодетным. В настоящее время семьям с детьми оказывается 42 меры социальной поддержки. Ими охвачено свыше 230 тысяч семей этой категории.

В прошлом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были введены дополнительные меры соцподдержки. Это, например, единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно, компенсация 50% стоимости обучения в колледжах и вузах одного из детей многодетной семьи, обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы ЭКО.

Благодаря реализуемым мерам по профилактике социального сиротства снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам 2025 года их число составило 6,7 тыс. человек (в 2024 году - 7,3 тыс. человек), из которых 6,1 тыс. детей (90,5%) переданы на воспитание в замещающие семьи. В 2025 году лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было предоставлено 1 176 квартир.

Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей. В рамках оздоровительной кампании по итогам 2025 года в регионе отдохнуло 37,8 тыс. детей (в 2024 году - 35,5 тыс. детей), в том числе 17,7 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2024 году - 15,5 тыс. детей). Кроме того, регион принял на отдых и оздоровление 474 ребенка из подшефного города Снежное и 14 детей из города Донецк, 93 ребенка из Курской области. Также 2 834 ребенка военнослужащих, принимающих участие в СВО, получили бесплатное оздоровление в детских оздоровительных лагерях.

В 2025 году на 6,1% были проиндексированы выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам, инвалидам боевых действий и "детям войны". С начала прошлого года, в соответствии с поручением губернатора, ветеранам труда федерального и регионального значения предоставляется ежемесячная денежная выплата без учета факта осуществления трудовой деятельности и размера пенсии. Кроме того, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 92 инвалида и участника Великой Отечественной войны получили выплаты в размере 1 млн рублей, еще более 5 тыс. тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны и ряд других категорий граждан получили по 80 тыс. рублей.

Первостепенное внимание уделялось комплексной поддержке участников СВО и членов их семей. За 2025 год значительно расширился перечень мер для поддержки участников СВО и членов их семей.

Создан Центр комплексной поддержки участников СВО и членов их семей "Сердце воина", деятельность которого направлена на оказание психологической помощи и сопровождение клиническими психологами участников СВО, помощи в трудоустройстве и социальной координации по мерам поддержки.

Важным направлением работы является трудовая адаптация участников СВО. В 2025 году Самарская область одна из первых в стране установила квотирование рабочих мест для участников СВО (в размере 1% от штатной численности). Это позволило зарезервировать для данной категории граждан порядка 4,4 тысяч рабочих мест, из них уже более половины заполнены. При всех центрах занятости действуют клубы "Работа для СВОих". Созданы информационные ресурсы "Самара - работа для СВОих" и "Трудовая инклюзия". По уровню занятости участников СВО Самарская область вошла в ТОП-5 регионов России. Запущена региональная комплексная программа поддержки предпринимательских инициатив "СВОе Дело. Самарская область".

В рамках региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев" с июня 2025 года стартовал второй поток обучения (первый поток обучения - 45 участников СВО, второй поток обучения - 40 участников СВО).

С 2025 года для участников СВО предусмотрена возможность получения бесплатного второго среднего профессионального образования (воспользовались 35 человек), а также введена компенсация затрат на получение высшего образования в региональных вузах (компенсацию получили 55 участников СВО).

Успешно реализуются мероприятия по медицинской реабилитации участников СВО, в том числе за счет средств регионального бюджета.

В качестве дополнительной меры социальной поддержки инвалидов, в том числе участников СВО, с 2025 года муниципальным образованиям предоставляется субсидия областного бюджета на приспособление жилого помещения инвалида, общего имущества многоквартирного дома и придомовых территорий в частном жилищном фонде. В 2025 году субсидии на эти цели получили девять муниципальных образований, адаптировано 39 жилых помещений, в том числе для восьми инвалидов - участников СВО.

Особое внимание в своем докладе председатель правительства уделил сфере здравоохранения. В рамках реализации плана и исполнения основных показателей национальных проектов в прошлом году в Самарской области для жителей микрорайона Кошелев-Парк была открыта новая поликлиника в поселке Смышляевка на 1062 посещения в смену. В марте текущего года получена лицензия на осуществление деятельности поликлиники на 500 посещений в смену в Самаре на ул. Николая Панова. Продолжается строительство еще двух объектов - в Кинеле и Ставропольском районе.

В целях повышения доступности первичного звена здравоохранения введены в эксплуатацию 48 фельдшерско-акушерских пунктов, две врачебные амбулатории, один офис врача общей практики. Открыт единственный в ПФО передовой операционно-реанимационный модуль Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой. Заканчиваются начатые в прошлом году работы по возведению модульного здания на территории Самарской городской поликлиники №6 Промышленного района.

За год проведен капремонт на 169 объектах медицинских организаций, поставлено 2234 единицы медицинского оборудования, закуплено 197 автомобилей неотложной и 25 автомобилей скорой медицинской помощи.

В 2025 году выделено порядка 5 млрд рублей на организацию льготного лекарственного обеспечения, что на 50% больше уровня финансирования этой статьи расходов 2024 года.

Виталий Шабалатов отметил, что сохранение здоровья людей, сбережение народа как первоочередная задача, поставленная президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, невозможны без формирования здорового образа жизни, создания условий для занятий физической культурой и спортом.

Знаковым событием в прошлом году стало проведение в Самаре XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". В рамках подготовки к форуму построено пять спортивных комплексов, создана 91 спортивная площадка во всех городских округах и 17 муниципальных районах, открыты новый современный корпус "Тольятти теннис центра", крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием на базе "Акрон-Академии Коноплева", капитально отремонтированы семь объектов спорта в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

В результате проводимой работы доля жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 62,5% в 2025 году.

Хороших результатов удалось достичь в развитии сферы культуры.

Отремонтировано 11 учреждений культуры, открыто 30 новых культурных пространств, оснащены современным оборудованием восемь учреждений культуры, закуплено 17 автобусов для организации поездок школьников по "Пушкинской карте". Оказывалась всесторонняя поддержка молодым дарованиям. Большая работа велась в части сохранения объектов культурного наследия.

В рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" оказана поддержка девяти проектам общественных инициатив. Особое внимание уделялось экологическому туризму. Реализовывался проект по созданию туристической инфраструктуры региона.

Другой, не менее важной составляющей качества жизни населения служит образование. Глава кабмина доложил, что в настоящее время обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Вместе с тем в районах массовой жилой застройки повышенный спрос на услуги дошкольного образования еще сохраняется. В прошлом году регион вернул в систему образования здание детского сада на 80 мест в Октябрьском районе Самары. Началось строительство трех детских садов в Тольятти.

Строятся еще три новые школы: на 675 мест и на 1200 мест в Тольятти и на 1500 мест в Сызрани. Капитально отремонтированы 149 зданий образовательных организаций. Приведена в соответствие с современными нормативными требованиями инфраструктура 62 пищеблоков и закуплено технологическое оборудование в 91 учреждение образования. 587 школ региона оснастили современным оборудованием для преподавания предметов "Труд (технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".

Правительство региона продолжает решать проблему повышения качества автомобильных дорог и улучшения состояния общественного транспорта. В 2025 году введено в эксплуатацию 501,4 км автомобильных дорог. Открыто движение по автодороге с участком строительства проспекта Карла Маркса и реконструкции автомагистрали Центральная. Началось строительство дублера Московского шоссе от торгового центра "Метро" до Северного переулка в Самаре. В результате уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог увеличился до 50,92% (плановое значение - 50,3%), дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - до 78,5% (плановое значение - 78,25%).

Парк общественного транспорта пополнился 279 автобусами для муниципальных и межмуниципальных маршрутов, 40 односекционными трамвайными вагонами для Самары, 16 троллейбусами для Тольятти.

В числе приоритетов остается повышение качества и надежности услуг ЖКХ. В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" завершены мероприятия по строительству, реконструкции и капремонту семи объектов водо- и теплоснабжения. Еще на девяти объектах водоснабжения завершены строительно-монтажные работы с использованием средств Фонда развития территорий. В рамках госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры построен и капитально отремонтирован 71 объект водоснабжения и водоотведения, в том числе 51 водонапорная башня.

В прошлом году осуществлена оплата замены 529 лифтов, за счет внебюджетных источников заменено еще 15 лифтов. Проведен капремонт в 1 257 многоквартирных домах.

За отчетный период благоустроены 115 дворовых и 129 общественных территорий. Реализованы четыре проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Октябрьске.

Основой всех социальных преобразований особенно в условиях санкционного давления является устойчивая экономика. Несмотря на объективные сложности, в Самарской области достигнуты значительные результаты в развитии беспилотной отрасли, инновационной деятельности, укреплении инвестиционного потенциала региона. В 2025 году в экономику вложено 604,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что почти на 36 млрд рублей больше, чем за 2024 год. Успешно завершена реализация 26 проектов. В настоящее время на территории 63-го региона в различной стадии реализации находятся более чем 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. Наиболее крупные из них - в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищевой промышленности, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике.

Особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса. Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательства услугами инфраструктурных организаций достиг 100%.

"Завершение минувшего года было непростым, но правительству Самарской области удалось реализовать меры по сбалансированности бюджета. Более того, мы сделали задел на начало 2026 года, что позволило нам пройти первый квартал без проблем. В 2025 году мы расширили перечень мер социальной поддержки, и в текущем году полностью их сохраним. Все обязательства перед населением и поручения президента РФ будут выполнены", - подытожил Виталий Шабалатов.

От парламентских фракций к отчету правительства поступило 58 вопросов. На них своевременно были даны подробные разъяснения.

Достижение положительных результатов прошлого года было бы невозможно без консолидированного, заинтересованного участия исполнительных и законодательных органов Самарской области, уверен Геннадий Котельников.

"Хочу от имени всего депутатского корпуса Самарской губернской думы поблагодарить Виталия Алексеевича за подробный и обстоятельный доклад. Областное правительство под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева ведет постоянную поступательную работу по социально-экономическому развитию региона и повышению уровня жизни населения. За этот период региональный кабинет министров работал четко и эффективно, а сам Виталий Алексеевич высокопрофессионально и в высшей степени ответственно руководил его деятельностью. Все социальные гарантии сохранены в полном объеме, так же как и социальная направленность расходов областного бюджета.

Хочу также отметить, что достигнутые в прошлом году результаты были бы невозможны без тесного взаимодействия исполнительной и законодательной власти нашего региона. Слаженная совместная работа стала традицией во взаимоотношениях правительства Самарской области и Самарской губернской думы. Уверен, что мы и впредь будем работать в тесной связке и сможем достичь всех поставленных целей. Правда, при одном важном условии - нашем общем неравнодушии и единой позиции во всем, что касается интересов и потребностей наших граждан", - отметил спикер областного парламента.