Геннадий Котельников: "На сотрудниках полиции сейчас лежит колоссальная ответственность за сохранение правопорядка в регионе"

31 марта под председательством Геннадия Котельникова состоялось шестьдесят третье пленарное заседание Самарской губернской думы VII созыва.

В нем приняли участие депутаты Государственной думы Виктор Казаков и Михаил Матвеев, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, представители правительства Самарской области, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина, руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, участники 1 и 2 потоков "Школы Героев".

Повестка заседания включала 27 вопросов, в том числе 15 проектов законов Самарской области.

Игорь Иванов представил ежегодный отчет о результатах оперативно-служебной деятельности полиции на территории региона за 2025 год.

Доклад включал данные об оперативной обстановке, о состоянии правопорядка, борьбе с преступностью и мерах, принятых для обеспечения безопасности граждан.

"Работа органов внутренних дел Самарской области в прошлом году строилась в соответствии с задачами, определенными президентом РФ, поручениями правительства, требованиями министерства внутренних дел, с учетом криминогенных особенностей региона. Поставленные задачи выполнялись в условиях продолжающейся специальной военной операции. Осуществлен комплекс организационных и практических мер по повышению готовности к действиям при осложнении оперативной обстановки", — подчеркнул докладчик.

В прошлом году регион 37 раз подвергался атакам с использованием беспилотных средств. Интенсивность их применения возросла кратно. Органами внутренних дел выработан четкий алгоритм по обеспечению безопасности граждан.

Полиция своевременно реагирует и на сообщения о минировании. В прошлом году было пресечено 127 преступлений террористической и экстремистской направленности.

В 2025 году на территории Самарской области зарегистрировано 43 977 преступлений, что на 9,5% меньше, чем в предыдущем году. В структуре преступности преобладали имущественные посягательства — 49,7%, среди которых кражи (28,8%) и мошенничества (19,6%). Зафиксировано снижение числа краж на 8,3%, грабежей на 3%, вымогательств на 35,3%, угонов на 15%. Стабильно высокие результаты сохраняются по раскрытию убийств (97%), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (100%). Более эффективно была организована работа по расследованию преступлений прошлых лет.

Игорь Иванов подчеркнул, что некомплект, который превысил 24,4%, оказывает существенное влияние на результаты работы. Численность ППС в два раза ниже расчетной нормы. Сократилась численность народных дружин. Не в полной мере реализуется потенциал казачьих формирований в вопросах охраны общественного порядка. Вместе с тем, удалось снизить отток участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы благодаря мерам социальной поддержки, принятым по решению губернатора Самарской области.

Особое внимание в отчете было уделено противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Почти 2/3 тяжких и особо тяжких преступлений были совершены с применением IT-технологий. По итогам 2025 года впервые зафиксировано снижение числа киберпреступлений на 7%, до 15 689 случаев. Благодаря системе "Антифрод", к которой подключены все операторы связи, своевременно блокируется значительная часть мошеннических вызовов с подменных номеров. На особом контроле стоит раскрытие так называемых "контактных" мошенничеств, которые, как правило, совершаются в отношении старшего поколения. За совершение таких преступлений задержано 98 лиц. Предотвращено 278 мошенничеств.

В 2025 году осуществлялось комплексное совершенствование системы государственного управления в сфере миграции. Утверждена Концепция государственной миграционной политики до 2030 года, образована Миграционная служба МВД России, которая наделена значительными полномочиями.

Перекрыты основные направления незаконной легализации иностранцев. Выявлены фиктивные факты бракосочетания и усыновления, на этом основании аннулировано 22 разрешения на временное проживание и 11 видов на жительство.

Предметом пристального контроля является исполнение законодательства в отношении натурализованных граждан. Принято 22 решения о прекращении гражданства лицам, совершившим преступления. 10 лицам гражданство прекращено за организацию незаконной миграции.

Сотрудниками ОВД выявлено 4 778 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 3 387 фактов сбыта. Пресечена деятельность 8 подпольных лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, перекрыто 6 каналов поставки наркотиков на территорию области, пресечена деятельность 35 притонов. Из незаконного оборота изъято 197 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Игорь Иванов акцентировал внимание на принятые меры по обеспечению экономической безопасности региона. Установлено 955 лиц, причастных к преступлениям в данной сфере. Пресечена деятельность восьми организованных групп, действовавших в сфере здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, банковской деятельности и налогообложения.

По словам начальника главка, одним из приоритетных направлений работы полиции остается охрана общественного порядка. Свыше 75 тыс. сотрудников полиции обеспечили безопасность при проведении 11 296 массовых мероприятий с участием 3,25 млн человек, в том числе трех визитов в наш регион президента РФ Владимира Путина, международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", 303 избирательных кампаний. В целом, число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 7,4% (до 11 229), на улицах — на 17,2% (до 3 989).

Значительное внимание уделялось безопасности дорожного движения. В минувшем году зарегистрировано 3 328 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 298 человек погибли и более 4 тысяч получили ранения. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 3,3 млн административных правонарушений в области дорожного движения, пресечено свыше 5 тысяч фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Профилактическая работа велась в тесном взаимодействии с общественными организациями. На территории области действуют 138 добровольных народных дружин общей численностью 1 745 человек. С их участием выявлено и пресечено 1 210 административных правонарушений. При содействии волонтеров разыскано 1 255 человек, находившихся в розыске, из них 285 несовершеннолетних.

В отчете были отмечены и проблемные вопросы. Сохраняется высокая доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием IT-технологий — 53,7% от общего числа наркопреступлений. Несмотря на снижение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами (на 31,7%), актуальными остаются вопросы миграционного контроля. Зарегистрировано 4 346 преступлений в сфере миграционного законодательства, в том числе 3 932 факта фиктивной постановки на учет. Зафиксирован рост числа несовершеннолетних, преступивших уголовный закон и тяжесть последствий их противоправных действий. Высокой остается вовлеченность подростков в незаконный оборот наркотиков. В отношении двадцати двух фигурантов, вовлекавших детей в противоправную деятельность, уголовные дела направлены в суд. На межведомственном уровне организован обмен информации о детях, которые могли стать жертвами преступлений, ведется мониторинг депрессивного и суицидального поведения подростков.

В завершение выступления Игорь Иванов выразил слова благодарности всему депутатскому корпусу за оказанное главному управлению поддержку и содействие, с надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо Самарского региона.

Парламентарии отметили положительную динамику по ряду направлений, вместе с тем депутаты Александр Степанов, Алексей Лескин, Геннадий Говорков, Марина Ерина, Наталья Боброва, Михаил Маряхин обратили внимание на необходимость усиления таких направлений, как регулирование вопросов безопасного передвижения на тротуарах самокатчиков и курьеров, доставляющих заказы на средствах индивидуальной мобильности; обеспечение защищенности от мошенников национального мессенджера МАХ; подготовка к выборной кампании в части недопущения применения черных технологий. В целом работу ГУ МВД России по Самарской области в 2025 году парламентарии оценили как удовлетворительную.

Геннадий Котельников отметил, что в условиях пятого года специальной военной операции объем работы полиции увеличился в разы. ГУ МВД России по Самарской области с честью выполняет свои обязанности. По многим направлениям видна положительная динамика. Вместе с тем, есть вопросы, где требуется консолидация усилий полиции и органов власти.

"Начальник ГУВД по Самарской области, генерал-лейтенант Игорь Геннадьевич Иванов представил доклад о работе своего ведомства. Уже в 4 раз он отчитывается на Думе, видно, что человек подготовленный, профессиональный. Все фракции задали ему вопросы, он на них предметно ответил. На всех сотрудниках полиции сейчас лежит колоссальная ответственность за сохранение правопорядка в регионе. И в целом, благодаря в том числе профилактическим мерам количество многих преступлений резко снизилось. Раскрываемость тяжких преступлений составляет почти 100%. Снижается количество краж, грабежей, вымогательств, угонов. К сожалению, тревожная ситуация остается с вовлечением несовершеннолетних в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. И в этом вопросе мы должны действовать сообща — полиция, органы власти, общество, родители. Депутаты Самарской губернской думы всецело готовы включиться в эту работу", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Также парламентариям был представлен доклад регионального омбудсмена Елены Лапушкиной "О деятельности Уполномоченного по правам человека в Самарской области и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2025 году".

В 2025 году региональным омбудсменом было рассмотрено 5258 обращений от граждан, юридических лиц и общественных организаций. Приоритетное внимание уделялось вопросам защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. Значительная доля обращений касалась оказания содействия в установлении местонахождения пропавших без вести военнослужащих, возвращении их из плена, получении медицинской помощи, прохождении военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности, оформлении социальных выплат. Их рассмотрение велось во взаимодействии с органами военного управления, военной прокуратуры, военными следственными органами, Уполномоченным по правам человека в РФ.

"В результате совместной деятельности в 2025 году 239 обращений положительно разрешено, 21 военнослужащий, чьи родственники обращались к нам, возвращен из украинского плена в Российскую Федерацию, — пояснила Елена Лапушкина. — Можно смело сказать, что в Самарской области оформилась новая общность — граждан на деле неравнодушных к судьбам своего Отечества. Но, к сожалению, в такой сложный для страны период, мошенники разрабатывают и реализуют новые схемы обмана, жертвами которых становятся участники СВО и члены их семьи".

В 2025 году Уполномоченный и сотрудники аппарата провели 30 приёмов в филиале фонда "Защитники Отечества" по Самарской области. Были организованы и совместные выездные приёмы с участием военной прокуратуры, командования воинских частей, представителей фонда. Уполномоченный организовал пять акций по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону СВО, к участию в которых привлекались предприятия, общественные организации и неравнодушные граждане.

В числе наиболее злободневных тем — обеспечение граждан жильём, в том числе по договорам социального найма, переселение из аварийного жилищного фонда, реализация права на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение, а также вопросы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Одной из основных задач института Уполномоченного является правовое просвещение жителей региона. В 2025 году впервые совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России реализовали проект "Доступная правовая помощь". Он позволяет жителям отдаленных от Самары населенных пунктов получить качественную бесплатную юридическую помощь. Выездные мероприятия охватили 25 населенных пунктов в 17 муниципальных районах региона.

Елена Лапушкина уверена, что деятельность правозащитного института и впредь будет отвечать запросам времени. Все рекомендации, данные в постановлении Самарской губернской думы, принятом по итогам рассмотрения доклада Уполномоченного в прошлом году, выполнены в полном объеме.

Из 15 законопроектов, вынесенных на рассмотрение депутатского корпуса Думы, 12 были приняты в окончательном чтении.

По итогам заседания статус Законов Самарской области приобрели следующие законопроекты:

— "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", подготовленный по поручению главы региона.

Закон определяет в качестве органа, уполномоченного на рассмотрение дел в области благоустройства территории в случае фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, государственную жилищную инспекцию Самарской области.

Также расширяется перечень составов, рассмотрение дел по которым возможно без составления протоколов в случае фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, статьей 4.22, в которой предусмотрена административная ответственность за непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов (входов);

— "О внесении изменений в Закон Самарской области "О государственной гражданской службе Самарской области" и статью 7 Закона Самарской области "О муниципальной службе в Самарской области". Инициатива внесена прокурором Самарской области. Изменения предусматривают новый порядок предоставления государственными и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера;

— "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Самарской области "О патентной системе налогообложения на территории Самарской области". Расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН на территории региона. Дополнение касается индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги банковских платежных агентов в сельских населенных пунктах при розничной торговле;

— "О внесении изменений в Закон Самарской области "О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области". Вносятся дополнения, которые регламентируют порядок управления и распоряжения собственностью региона не только в отношении акций и долей Самарской области в уставном капитале хозяйственных обществ, но и в отношении паев;

— "О внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области". Уточняется перечень видов деятельности таких организаций, имеющих право на государственную поддержку. В их число включены деятельность по социальной реабилитации, оказанию психологической помощи, трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, а также психологическая помощь членам их семей. Кроме того, расширен перечень направлений поисковой работы: он дополнен работой по выявлению неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и установлению их имен;

— "О внесении изменения в статью 4 Закона Самарской области "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской области". Корректировки позволят устанавливать квоту для приема на работу инвалидов не только в филиалах и представительствах, но и в иных обособленных подразделениях работодателей, расположенных на территории Самарской области, что создаст дополнительные возможности для трудоустройства инвалидов;

— "О внесении изменения в Закон Самарской области "О регулировании лесных отношений на территории Самарской области", регулирующий порядок отчуждения древесины, полученной при рубке деревьев на земельных участках, находящихся в собственности Самарской области;

— "О внесении изменений в Закон Самарской области "О порядке постановки на учёт граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности". Упрощается процедура оформления документов и повышается защита личной информации льготников;

— "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области", направленный на приведение норм регионального законодательства в соответствие со вступившим в силу Федеральным Законом "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Законодательно закрепляются новые нормы, положения и компетенции органов власти по увековечению памяти в региональных законах. Основные форматы этой деятельности — захоронения и перезахоронения, поисковая работа, почетный караул;

— "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области". Корректировки связаны с изменениями положений областного законодательства, определяющих структуру правительства Самарской области;

— "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области", разработанный в целях приведения норм регионального законодательства в соответствие с изменившимися федеральными требованиями;

— "О внесении изменения в статью 17 Закона Самарской области

"О муниципальной службе в Самарской области". Органам местного самоуправления предоставляется право самим определять порядок исчисления размера пенсии за выслугу лет и порядок определения денежного содержания для исчисления размера такой пенсии.