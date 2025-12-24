В Самарской области введут штрафы за брошенные самокаты

Глава Самары внес на рассмотрение депутатов губдумы законодательную инициативу, связанную с внесением изменений в региональный закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". В соответствии с новеллой предусмотрена административная ответственность за размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах, запрещенных муниципальными правовыми актами.

В пояснительной записке под СИМ понимаются "транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства".

За брошенные электросамокаты и другие СИМ физлиц планируют штрафовать на сумму от 1500 до 3 тыс. рублей, должностных лиц — на сумму от 3 до 8 тыс. рублей, юрлиц — на сумму от 5 до 15 тыс. рублей.

Повторное нарушение приведет к увеличению штрафа: от 3 до 5 тыс. рублей на граждан, от 5 до 15 тыс. рублей — на должностных лиц, от 10 до 20 тыс. рублей — на юридических.

"Предусмотрен запрет на размещение СИМ в местах, где СИМ сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них)", — отмечается в документе.