16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области введут штрафы за брошенные самокаты Депутаты губернской думы исполнят желания детей из города Снежное В губернской думе предложили увеличить финансовую поддержку молодых специалистов агропрома Геннадий Котельников: "Депутаты продолжают законодательно обеспечивать развитие региона" В Самарской области отмечают День выпуска первого Ил-2

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области введут штрафы за брошенные самокаты

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самары внес на рассмотрение депутатов губдумы законодательную инициативу, связанную с внесением изменений в региональный закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". В соответствии с новеллой предусмотрена административная ответственность за размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах, запрещенных муниципальными правовыми актами.

Фото: Александра Ламзина

В пояснительной записке под СИМ понимаются "транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства".

За брошенные электросамокаты и другие СИМ физлиц планируют штрафовать на сумму от 1500 до 3 тыс. рублей, должностных лиц — на сумму от 3 до 8 тыс. рублей, юрлиц — на сумму от 5 до 15 тыс. рублей.

Повторное нарушение приведет к увеличению штрафа: от 3 до 5 тыс. рублей на граждан, от 5 до 15 тыс. рублей — на должностных лиц, от 10 до 20 тыс. рублей — на юридических.

"Предусмотрен запрет на размещение СИМ в местах, где СИМ сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них)", — отмечается в документе.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4