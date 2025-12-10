В Самарской области отмечают День выпуска первого Ил-2

10 декабря в Самарской области отмечается памятная дата — День выпуска первого самолёта ИЛ-2 в Куйбышеве.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне все самарцы с особой гордостью вспоминают, какой огромный вклад внесла Куйбышевская область в эту Победу. Полмиллиона человек ушли на фронт, почти половина из них не вернулись с войны.

Сотни тысяч куйбышевцев ковали Победу в тылу, трудились на заводах и предприятиях. И самый яркий символ Великой Победы — это легендарный самолет-штурмовик ИЛ-2, настоящая легенда Великой Отечественной войны.

Ил-2 называли "летающим танком" или "бетонным самолётом" из-за уникального сочетания мощной брони, защищавшей экипаж и двигатель, и огромной огневой мощи, позволявшей эффективно уничтожать наземные цели, особенно танки.

Именно Куйбышев внёс решающий вклад в выпуск легендарных самолётов. Осенью 1941 года сюда был эвакуирован Авиационный завод № 1 из Москвы и Авиационный завод № 18 из Воронежа. На то, чтобы перевезти заводы за тысячи километров, установить оборудование и начать выпуск штурмовиков, понадобилось около полутора месяцев.

И ровно 84 года назад — 10 декабря 1941 года на Безымянке рабочие Авиазавода № 18 во главе с директором Матвеем Шенкманом собрали первый самолёт Ил-2, который был поднят в небо.

Это стало важным событием для судьбы нашего региона и всей страны, во многом определившим ход событий Второй мировой войны.

Выпуск ИЛ-2 в годы войны стал самым массовым выпуском в истории авиастроения. Всего в СССР было изготовлено почти 36 тыс. самолётов ИЛ-2, из них более 28 тыс. — в Куйбышеве.

Авиационный завод № 18 (ныне — завод "Авиакор") изготовил — 15 025 самолётов ИЛ-2. Авиационный завод № 1 (ныне — завод "Прогресс") изготовил — более 13 тыс. самолётов ИЛ-2.

Чтобы увековечить память об этом важном событии, в 2021 году, в год 80-летия первого выпуска ИЛ-2 в Куйбышеве, депутаты областного парламента внесли изменения в региональный Закон и установили новую памятную дату: "10 декабря — День выпуска первого самолёта ИЛ-2 в Куйбышеве".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников считает: "Жители самарского края вписали немало славных страниц в историю страны. Мы помним и гордимся боевыми и трудовыми подвигами наших земляков, ведь наша сила всегда была и остаётся в людях, в их великой национальной гордости и патриотизме. Чтобы увековечить подвиг заводчан, депутаты Самарской губернской думы четыре года назад законодательно закрепили памятную дату — День выпуска первого самолёта ИЛ-2 в Куйбышеве.

Наша задача — сделать всё, чтобы каждый житель региона знал и гордился памятными страницами нашей истории".