"Светлый и честный": Дмитрий Азаров прокомментировал смерть бывшего министра

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал смерть экс-главы минфина региона Андрея Прямилова. Последний работал в команде Дмитрия Азарова, но потом попал в СИЗО.

"Ушел из жизни Андрей Вячеславович Прямилов. Светлый и честный человек с большим добрым сердцем. Для всех, кому посчастливилось с ним общаться, он навсегда будет примером редкой силы духа и порядочности. Профессионал своего дела, который всегда оставался мудрым наставником для коллег и друзей. Он был патриотом, который своим трудом и отношением к людям вносил важный вклад в жизнь общества, региона, страны. Уход такого человека — огромная и невосполнимая утрата", — написал бывший губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что для него было честью работать с Прямиловым. Он также выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября 2024 г. в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяли п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По версии следствия, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

Прямилова заключали под стражу на период расследования. Он обжаловал это решение, но оно оставалось в силе. По предварительным данным одного из источников, 5 декабря по ходатайству следователя Прямилову сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Сразу после этого его отвезли в онкодиспансер, а вечером 8 декабря бывший министр скончался.