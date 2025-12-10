16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Светлый и честный": Дмитрий Азаров прокомментировал смерть бывшего министра "Партийный десант" оценил ход работ по благоустройству парков Тольятти Губернатор Самарской области принял участие в заседании, которое провел президент Владимир Путин Минград забраковал выделение земель для многодетных под Самарой Врио главы Камышлинского района назначен Айдар Зарипов

Власть и политика

"Светлый и честный": Дмитрий Азаров прокомментировал смерть бывшего министра

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал смерть экс-главы минфина региона Андрея Прямилова. Последний работал в команде Дмитрия Азарова, но потом попал в СИЗО.

"Ушел из жизни Андрей Вячеславович Прямилов. Светлый и честный человек с большим добрым сердцем. Для всех, кому посчастливилось с ним общаться, он навсегда будет примером редкой силы духа и порядочности. Профессионал своего дела, который всегда оставался мудрым наставником для коллег и друзей. Он был патриотом, который своим трудом и отношением к людям вносил важный вклад в жизнь общества, региона, страны. Уход такого человека — огромная и невосполнимая утрата", — написал бывший губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что для него было честью работать с Прямиловым. Он также выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября 2024 г. в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяли п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По версии следствия, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

Прямилова заключали под стражу на период расследования. Он обжаловал это решение, но оно оставалось в силе. По предварительным данным одного из источников, 5 декабря по ходатайству следователя Прямилову сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Сразу после этого его отвезли в онкодиспансер, а вечером 8 декабря бывший министр скончался.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4