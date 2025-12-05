Жители Самарской области спросили Вячеслава Федорищева о транспорте и ремонте дорог

Большое количество обращений по теме ремонта дорог и транспортного сообщения поступило на прямую линию с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов. Глава региона подчеркнул, что эту дорогу и мост готовят к полной реконструкции. В 2026 г. будет сделана проектно-сметная документация, в 2027 г. начнутся работы.

"Состояние шоссе мы все знаем, оно требует капитального решения", — сказал Вячеслав Федорищев. Он добавил, что также там появятся тротуары, освещение и камеры видеонаблюдения.

Одна камера уже установлена на Ракитовском шоссе, на пересечении с улицей 1-я Малая. В начале следующего года будет установлена дополнительная камера видеонаблюдения в районе Ракитовского путепровода и пересечения с ул. Олимпийской.

Жители Бестужевки попросили отремонтировать дорогу к паромной переправе, на ней практически не осталось асфальта. Губернатор пояснил, что капитальный ремонт всех 19 км дороги запланирован на следующий год. В настоящее время ведется процедура заключения госконтракта. Главе Приволжского района даны соответствующие поручения.

"Здесь важен муниципальный контроль, командная работа и взаимодействие района и профильного министерства", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, жители Самарской области задали вопрос главе региона о дороге Самара — Большая Черниговка: участок от с. Морша до с. Южный находится в плохом состоянии. Около 30 км дороги требуют ремонта.

Глава региона отметил, что старт ремонта этой дороги запланирован на следующий год, а завершат работы в 2027. Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" там уложат новый асфальт, приведут в порядок съезды, выполнят благоустройство остановок общественного транспорта и заменят дорожные знаки.

Ремонт дороги в с. Троицкое в Безенчукском районе. Здесь Вячеслав Федорищев дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артуру Абдрашитову обеспечить уже в следующем году заключение контракта на разработку проектной документации по капитальному ремонту дороги, чтобы в 2027 г. выполнить необходимый объем работ.

"К 2029–2030 годам планируем суммарно в два раза увеличить финансирование на ремонт дорог. В целом наша задача, чтобы жители реально увидели, что качество дорог стало лучше", — сказал Вячеслав Федорищев.

Жители Новокуйбышевска попросили вернуть прямой маршрут из Новокуйбышевска до онкоцентра в Самаре. Губернатор отметил, что маршрут будет организован без пересадок и продлен до онкологического центра. Кроме того, с января будет запущен еще один городской маршрут, чтобы уменьшить время ожидания транспорта.

Жители с. Лопатино обратились с просьбой организовать маршрут из/в Лопатино и до автостанции Аврора. На данный момент село отрезано от города. По словам жителей, безответственный перевозчик не выполняет свои обязательств. Вячеслав Федорищев отметил, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Несколько вопросов от жителей были связаны с недобросовестными перевозчиками. Они рассказали губернатору о вопиющих случаях, когда высаживают из транспорта детей.

Глава региона поставил задачу министерству транспорта и автомобильных дорог сделать реестр недобросовестных подрядчиков, утвердить его до 1 января, а также открыть горячую линию, чтобы жители могли сообщать о подобных проблемах.

Отдельно глава региона остановился на обновлении общественного транспорта: "Системное обновление общественного транспорта — одна из приоритетных задач регионального правительства". Всего в 2025 г. регион получит 301 единицу новой техники: 242 автобуса, 40 трамваев, 16 троллейбусов и три вагона метро.

В 2025 г. в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни" для Самары закуплены 117 автобусов. В 2024 г. был заключен договор на поставку 71 односекционного трамвайного вагона "Львенок". Из них 40 — поступили в начале этого года и работают на линиях в Самаре. Для пассажирских перевозок в Тольятти поставлены 25 новых автобусов и шесть троллейбусов большого класса, до конца года запланирована поставка еще 22 автобусов и восемь троллейбусов. Также закуплен один автобус для учебных целей.

Для пассажирских перевозок в Чапаевске закуплены 30 автобусов "ГАЗель-Сити". До конца года будет поставлен одоин автобус малого класса для организации пассажирских перевозок в Кошкинский район.

Для обеспечения межмуниципальных перевозок закуплены 23 автобуса ПАЗ. До конца будет закуплено еще 23 автобуса среднего и малого классов (с привлечением средств специальных казначейских кредитов).

В 2026 г. планируется поставка 31 односекционного трамвайного вагона "Львенок", 101 автобуса и 31 троллейбуса.