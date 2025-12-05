В 2026 г. в Самару поступят 31 трамвай и 101 автобус

В 2026 г. в Самару поступит 31 трамвай. Об этом в ходе прямой линии в пятницу, 5 декабря, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона напомнил, что решение о системном обновлении общественного транспорта было им принято им сразу после начала работы в регионе. Эта работа сейчас прописана в программе социально-экономического развития области.

В 2024 г. было подписано соглашение на поставку 71 трамвая "Львенок". Город получил уже 40 односекционных составов. Помимо 31 "Львенка" в Самаре ожидается поставка 101 автобуса и 31 троллейбуса в следующем году.

Как сообщил на прямой линии губернатор, до конца 2025 г. будет обновлено 242 автобуса, 40 трамваев и 16 троллейбусов.

Напомним, что в Самаре около 300 трамваев. Руководитель департамента Владимир Чичев в интервью "Волга Ньюс" отмечал, что выработали свой ресурс и подлежат замене 257 из 345 трамвайных вагонов и 153 из 175 троллейбусов.