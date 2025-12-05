В 2026 г. в Самару поступят 31 трамвай и 101 автобус

В 2026 г. в Самару поступит 31 трамвай. Об этом в ходе прямой линии в пятницу, 5 декабря, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Глава региона напомнил, что решение о системном обновлении общественного транспорта было им принято им сразу после начала работы в регионе. Эта работа сейчас прописана в программе социально-экономического развития области.
В 2024 г. было подписано соглашение на поставку 71 трамвая "Львенок". Город получил уже 40 односекционных составов. Помимо 31 "Львенка" в Самаре ожидается поставка 101 автобуса и 31 троллейбуса в следующем году.
Как сообщил на прямой линии губернатор, до конца 2025 г. будет обновлено 242 автобуса, 40 трамваев и 16 троллейбусов.
Напомним, что в Самаре около 300 трамваев. Руководитель департамента Владимир Чичев в интервью "Волга Ньюс" отмечал, что выработали свой ресурс и подлежат замене 257 из 345 трамвайных вагонов и 153 из 175 троллейбусов.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит