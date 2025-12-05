Долг ФК "Крылья Советов" могут закрыть до конца года

Во время прямой линии 5 декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о долге футбольного клуба "Крылья Советов".

Глава региона напомнил, что летом на совете директоров утвердили стратегию клуба и появилась обновленная команда. "Ничего не поменялось. Долг никак не влияет на команду. У нас даже то естественное ограничение, которое было в связи с этим долгом, — о непокупке новых игроков — привело к тому, что мы взяли многих талантливых перспективных игроков, не покупая их в команду", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также губернатор отметил, что частные акционеры клуба не участвуют в его финансировании и не влияют на стратегию.

"Долг будет отдан клубом. Причем здесь мы планируем до конца года, если не весь его, то большую часть отдать, но, скорее всего, весь. Это не повлияет никак на дальнейшие спортивные результаты, потому что это всего лишь финансовый показатель", — рассказал глава региона.

"Отдав этот долг, мы поступим справедливо по отношению к компании "РТ Капитал", которая много лет назад ее предоставила, помогла клубу в сложной ситуации. Здесь я опять же хотел бы сказать большое спасибо компании "Ростех", лично Сергею Чемизову, который всегда в регионах помогает. Здесь руководство обратилось за такой помощью, она была оказана. Но это было долговое обязательство. Его 10 лет не отдавали, но мы отдадим", — сказал Вячеслав Федорищев.

Также губернатор отметил, что, когда долг отдадут, можно будет привести в клуб системного большого партнера.

Напомним, в 2011 г. "Крылья Советов" взяли кредиты у АО АКБ "Новикомбанк" под залог самарского Дома промышленности. Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. В том же году ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") перекупило у банка право требования к футбольному клубу по кредитным договорам. В 2021 г. суд вынес решение о реализации Домпрома в пользу кредитора.

Объект культурного наследия состоит на балансе АО "Транспортно-логистическая корпорация" и до сих пор не реализован.

В январе 2025 г. "РТ-Капитал" обратился в Арбитражный суд Москвы. Руководство клуба предлагало мировое соглашение, но в итоге иск полностью удовлетворили. "Крылья Советов" пытались, но не смогли оспорить решение арбитража о взыскании 923,4 млн руб. по кредитным договорам.