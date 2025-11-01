"Акрон" в гостях переиграл "Ростов" — 0:1

В субботу, 1 ноября, в Ростове-на-Дону, в 14-м туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" обыграл подопечных Джонатана Альбы — 0:1.

Тольяттинцы забили на 76 минуте — на Беншимоле сфолили в штрафной площади и после просмотра ВАР был назначен пенальти. К мячу подошел нападающий из Кабо-Верде и сильно пробил в правый верхний угол — 0:1.

Через минуту южане остались в меньшинстве, вторую желтую получил Роналдо. Ростовчане смогли забить на 82 минуте, но гол Голенкова был отменен.

Следующую игру красно-черные проведут в Москве 8 ноября против столичного "Динамо".