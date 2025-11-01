"Акрон" в гостях переиграл "Ростов" — 0:1

В субботу, 1 ноября, в Ростове-на-Дону, в 14-м туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" обыграл подопечных Джонатана Альбы — 0:1.
Тольяттинцы забили на 76 минуте — на Беншимоле сфолили в штрафной площади и после просмотра ВАР был назначен пенальти. К мячу подошел нападающий из Кабо-Верде и сильно пробил в правый верхний угол — 0:1.
Через минуту южане остались в меньшинстве, вторую желтую получил Роналдо. Ростовчане смогли забить на 82 минуте, но гол Голенкова был отменен.
Следующую игру красно-черные проведут в Москве 8 ноября против столичного "Динамо".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.