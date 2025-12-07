16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заур Тедеев: "Когда команда соперника много атакует, терять концентрацию категорически нельзя" "Акрон" уступил "Зениту" в заключительном матче года — 0:2 Долг ФК "Крылья Советов" могут закрыть до конца года Магомед Адиев: "Не могу предъявить ребятам претензии" "Крылья Советов" проиграли "Краснодару"

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Когда команда соперника много атакует, терять концентрацию категорически нельзя"

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Зенита" (2:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал игру своей команды и удаление центрального защитника Йонуца Неделчару.

"Тяжелый сегодня выдался матч для нас. Безусловно, мы слишком рано остались вдесятером, тем более против такой команды, как "Зенит". Больше 75 минут играть в меньшинстве — это очень сложно. Считаю, что в первом тайме мы адаптировались к тому, как правильнее играть против команды Сергея Семака, которая имеет возможности много и хорошо атаковать. Нужно быстро приспосабливаться к этой ситуации. Нужно было начинать рисковать так, как мы это делали во втором тайме, чаще отбирать мячи.

Мы часто садились в "пятерку", и от этого по ширине поля хорошо перекрывали всевозможные пространства для реализации атакующих действий с полусредних и полуфланговых зон. Но, тем не менее, удар, который нанес Жерсон, оказался достаточно неожиданным. Второй эпизод со штрафным: я тоже считаю, что защитник и вратарь должны были быть более успешными в этой ситуации.

Ну, так бывает. Когда команда соперника много атакует, терять концентрацию категорически нельзя. Нужно все время быть в действии, причем моментов таких явных до этого у наших ворот, где могли бы хозяева себя проявить на самом высоком уровне — не было.

Во втором тайме мы хорошо играли. Было не особо заметно, что где-то уступаем. Имели шанс спасти этот матч и добиться большего, но где-то нам не повезло, а где-то очень хорошо сыграл вратарь "Зенита". Создавать моменты вдесятером при такой игре порой бывает очень-очень сложно, но мы их создавали, и за это я безумно благодарен футболистам, что они второй тайм провели на высоком уровне", — сказал Тедеев.

Помимо этого, Заур Тедеев не обошел тему с удалением Йонуца Неделчару и объяснил, что в том моменте главный арбитр должен был поступать иначе: "По духу игры, то, что я заметил относительно игрового эпизода и как вести единоборство: когда против тебя играет достаточно невысокий игрок, то я не представляю, чтобы футболист бежал за мячом не используя рук на уровне своей груди. Даже техника бега — она совсем иная, и в ситуации, которую я увидел, честно, там нет такого жесткого касания и думаю, что фол был вымышлен со стороны всей судейской бригады. В этой ситуации, на мой взгляд, нужно было поступать иначе", — закончил тренер тольяттинцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4