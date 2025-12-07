Заур Тедеев: "Когда команда соперника много атакует, терять концентрацию категорически нельзя"

После поражения от "Зенита" (2:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал игру своей команды и удаление центрального защитника Йонуца Неделчару.

"Тяжелый сегодня выдался матч для нас. Безусловно, мы слишком рано остались вдесятером, тем более против такой команды, как "Зенит". Больше 75 минут играть в меньшинстве — это очень сложно. Считаю, что в первом тайме мы адаптировались к тому, как правильнее играть против команды Сергея Семака, которая имеет возможности много и хорошо атаковать. Нужно быстро приспосабливаться к этой ситуации. Нужно было начинать рисковать так, как мы это делали во втором тайме, чаще отбирать мячи.

Мы часто садились в "пятерку", и от этого по ширине поля хорошо перекрывали всевозможные пространства для реализации атакующих действий с полусредних и полуфланговых зон. Но, тем не менее, удар, который нанес Жерсон, оказался достаточно неожиданным. Второй эпизод со штрафным: я тоже считаю, что защитник и вратарь должны были быть более успешными в этой ситуации.

Ну, так бывает. Когда команда соперника много атакует, терять концентрацию категорически нельзя. Нужно все время быть в действии, причем моментов таких явных до этого у наших ворот, где могли бы хозяева себя проявить на самом высоком уровне — не было.

Во втором тайме мы хорошо играли. Было не особо заметно, что где-то уступаем. Имели шанс спасти этот матч и добиться большего, но где-то нам не повезло, а где-то очень хорошо сыграл вратарь "Зенита". Создавать моменты вдесятером при такой игре порой бывает очень-очень сложно, но мы их создавали, и за это я безумно благодарен футболистам, что они второй тайм провели на высоком уровне", — сказал Тедеев.

Помимо этого, Заур Тедеев не обошел тему с удалением Йонуца Неделчару и объяснил, что в том моменте главный арбитр должен был поступать иначе: "По духу игры, то, что я заметил относительно игрового эпизода и как вести единоборство: когда против тебя играет достаточно невысокий игрок, то я не представляю, чтобы футболист бежал за мячом не используя рук на уровне своей груди. Даже техника бега — она совсем иная, и в ситуации, которую я увидел, честно, там нет такого жесткого касания и думаю, что фол был вымышлен со стороны всей судейской бригады. В этой ситуации, на мой взгляд, нужно было поступать иначе", — закончил тренер тольяттинцев.