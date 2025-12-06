16+
Футбол

"Акрон" уступил "Зениту" в заключительном матче года — 0:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 6 декабря, в Санкт-Петербурге в 17-м туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Зениту" — 0:2.

Красно-черные уже на 15 минуте остались в меньшинстве — после просмотра ВАР за лишение явной возможности забить прямой красной был наказан Йонуц Неделчару.

На 32 минуте Жерсон получил мяч с правого фланга и сильно пробил в ближний угол — 1:0. А под конец первого тайма Роча сфолил на Педро возле штрафной площади, бразилец прострелил со стандарта, а Луис Энрике пяткой переправил мяч в ворота — 2:0.

"Акрон" уходит на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице с 21 очком. 

Следующий матч тольяттинцы сыграют 1 марта в Оренбурге.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

