"Акрон" уступил "Зениту" в заключительном матче года — 0:2

В субботу, 6 декабря, в Санкт-Петербурге в 17-м туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Зениту" — 0:2.

Красно-черные уже на 15 минуте остались в меньшинстве — после просмотра ВАР за лишение явной возможности забить прямой красной был наказан Йонуц Неделчару.

На 32 минуте Жерсон получил мяч с правого фланга и сильно пробил в ближний угол — 1:0. А под конец первого тайма Роча сфолил на Педро возле штрафной площади, бразилец прострелил со стандарта, а Луис Энрике пяткой переправил мяч в ворота — 2:0.

"Акрон" уходит на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице с 21 очком.

Следующий матч тольяттинцы сыграют 1 марта в Оренбурге.