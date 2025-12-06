"Акрон" уступил "Зениту" в заключительном матче года — 0:2

В субботу, 6 декабря, в Санкт-Петербурге в 17-м туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Зениту" — 0:2.
Красно-черные уже на 15 минуте остались в меньшинстве — после просмотра ВАР за лишение явной возможности забить прямой красной был наказан Йонуц Неделчару.
На 32 минуте Жерсон получил мяч с правого фланга и сильно пробил в ближний угол — 1:0. А под конец первого тайма Роча сфолил на Педро возле штрафной площади, бразилец прострелил со стандарта, а Луис Энрике пяткой переправил мяч в ворота — 2:0.
"Акрон" уходит на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице с 21 очком.
Следующий матч тольяттинцы сыграют 1 марта в Оренбурге.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.