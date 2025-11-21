"Акрон" одержал волевую победу над "Сочи" — 3:2

В пятницу, 21 ноября, в Самаре в 16-ом туре чемпионата России "Акрон" переиграл "Сочи" Игоря Осинькина — 3:2.

Главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев поставил на ворота Гудиева, который не вышел за сборную в ноябрьских матчах. Также вернулся в старт Костантин Савичев, а Артема Дзюбу решили приберечь — вместо него в стартовом составе вышел Максим Болдырев.

Игорь Осинькин же выпустил практически всех бывших футболистов "Крыльев Советов" за исключением Ежова — Ломаева, Коваленко, Зиньковского и Солдатенкова.

Гости открыли счет на 35 минуте, когда с передачи Волкова отличился Зиньковский — 0:1. На 56-й минуте южане увеличили преимущество — после подачи с углового и борьбы на втором этаже ударом головой забил Сааведра.

На 63 минуте подопечные Заура Тедеева отыграли один мяч — с передачи Джаковаца ударом в "девятку" отметился Дмитрий Пестряков. Через две минуты счет стал равным — Дзюба головой скинул на набегающего Пестрякова, и тот после обработки прошил Ломаева. На 80 минуте Дзюба оформил дубль по голевым передачам, а свое имя на табло записал Марат Бокоев, установив окончательный счет— 3:2.

"Акрон" отобрал 6 очков из 6 у "Сочи" в чемпионате, обыграв южан в гостях — 0:4 и дома — 3:2.

Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 29 ноября против "Пари НН".