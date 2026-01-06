В 2026 г. по программе "Культурные люди" создадут шесть креативных мини-кластеров

Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив. В рамках национального проекта "Семья" капитально отремонтировали три объекта культуры, создали пять модельных библиотек, а семь учреждений оснастили современным оборудованием.

Особое значение имел старт региональной программы "Культурные люди". В рамках нее открылись 25 новых творческих пространств, включая креативные мини-кластеры на базе домов культуры, арт-парки в малых городах, детские филармонии и новые музейные экспозиции. Было отремонтировано 10 объектов культуры, закуплено 17 автобусов для гастролей творческих коллективов и школьных поездок по "Пушкинской карте".

Значимой мерой стала адресная поддержка талантов и специалистов: учреждены стипендии для одаренной молодежи и молодых специалистов, а также премии педагогам-наставникам.

Успешно стартовала федеральная программа "Земский работник культуры". Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 г. отметил значимость привлечения квалифицированных специалистов в организации культуры и напомнил, что единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн руб. уже получили 15 специалистов региона.

Культурная жизнь региона в 2025 г. была насыщена яркими событиями, среди которых — масштабные проекты к 80-летию Победы, фестивали "Наследие. Опера. Балет" и "Шостакович. Над временем", а также выставки федерального уровня. Самарская публика увидела гастроли Большого и Малого театров, выступления Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Дениса Мацуева и других звезд мирового уровня.

В новом году продолжится реализация национальных проектов с акцентом на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сельских населенных пунктах. В рамках нацпроекта "Семья" запланирован капитальный ремонт шести значимых объектов, включая драматический театр "Колесо", Тольяттинскую филармонию, дома культуры и детские школы искусств. Будут открыты две новые модельные библиотеки, а 27 учреждений, среди которых музеи, театры, детские школы искусств и учреждения среднего профессионального образования, получат современное оборудование.

Особое внимание уделят созданию первых в регионе многофункциональных площадок для обучения, творчества и досуга детей в возрасте от 0 до 14 лет, а также их родителей, воспитателей, учителей. Такие детские культурно-просветительские центры планируется открыть на базе Нефтегорского краеведческого музея и киноцентра "Художественный".

В 2026 г. ряд организаций культуры станут пилотными площадками федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его цель — оптимизировать рутинные процессы и высвободить ресурсы для творческой работы.

Региональная программа "Культурные люди" будет продолжена: запланирован ремонт шести объектов культуры, шести креативных мини-кластеров и двух детских филармоний. Сохранятся меры поддержки одаренных детей, молодых специалистов и педагогов.

Одним из важнейших направлений остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. Она включает предоставление бесплатных и льготных билетов, организацию концертов в госпиталях, а также вовлечение ветеранов в творческие и экспертные проекты.

Продолжится активная работа по популяризации "Пушкинской карты", включая содействие в перевыпуске карт и расширении предложения мероприятий для молодежной аудитории.

Отдельное внимание уделяется развитию инклюзивных проектов для социокультурной реабилитации, а также программ "активного долголетия" для пожилых людей.

В рамках Года единства народов России, объявленного президентом, запланирована реализация проектов к 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары. Особый акцент будет сделан на развитии федерального проекта "Культура для школьников" для приобщения детей к искусству и культурному наследию.