Третьяковка в Самаре открыла конкурс на программу "Лаборатория самарсикх художников"

Филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл конкурс на участие в программе "Лаборатория самарсикх художников" (18+).
Музей запускает программу поддержки местных авторов и предлагает художникам пройти конкурсный отбор для реализации идей в пространствах Фабрики-кухни. Приглашают художников, проживающих в Самаре, работающих в любых жанрах и техниках. При подаче заявки стоит учитывать предложенный контекст и готовность к коллективному взаимодействию.
Участникам "Лаборатории" будут доступны оборудованные мастерские и возможность воплощения художественного проекта в Третьяковской галерее в Самаре.
Лаборатория самарских художников реализуется в рамках параллельной программы выставки "Состояние потока. Волга в русском искусстве".
Результатом "Лаборатории" станет групповой выставочный проект в зале арт-резиденции. Он представит собой дополнительный пространственный "уровень" основной экспозиции, в который зритель попадает после ее посещения. Хронологически он соответствует нашим дням, связывая наследие русского искусства и общую географию Волги с локальным контекстом и творчеством современников.
Выйдя из "потока" на воображаемый "берег", зритель может отдохнуть и посмотреть на реку извне, взглядом дистанцированного наблюдателя (художника). Содержательной точкой отсчета является город, расположенный на берегу Волги, его среда и пространственные вехи.
За подробностями реализации Лаборатории и ее содержательной частью просим обращаться по адресу: galazybanova@yandex.ru (Галина Зыбанова).
Участие в "Лаборатории" предполагает периодичные встречи, работу с контекстом новой экспозиции, совместное обсуждение с участниками идей художественных проектов и подготовку выставки.
Для участия необходимо заполнить заявку по форме. Заявка на участие предполагает наличие идеи и сметы художественного проекта. Сроки подачи заявки — до 1 апреля (включительно).
Галерея готова оказать обеспечение реализации художественного проекта, координационную и кураторскую поддержку, информационное сопровождение проекта.
