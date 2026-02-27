16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Третьяковка в Самаре открыла конкурс на программу "Лаборатория самарсикх художников" В галерее "Открытое пространство" стартует экспозиция "Биоритмы" Надежда Плунгян расскажет в Самаре об образах материнства и детства в революционные годы В "Заварке" 1 марта пройдет медиаторский тур В музее Эльдара Рязанова пройдет медиация по экспозиции и очередное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

Музеи и выставки Культура

Третьяковка в Самаре открыла конкурс на программу "Лаборатория самарсикх художников"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл конкурс на участие в программе "Лаборатория самарсикх художников" (18+).

Музей запускает программу поддержки местных авторов и предлагает художникам пройти конкурсный отбор для реализации идей в пространствах Фабрики-кухни. Приглашают художников, проживающих в Самаре, работающих в любых жанрах и техниках. При подаче заявки стоит учитывать предложенный контекст и готовность к коллективному взаимодействию.

Участникам "Лаборатории" будут доступны оборудованные мастерские и возможность воплощения художественного проекта в Третьяковской галерее в Самаре.

Лаборатория самарских художников реализуется в рамках параллельной программы выставки "Состояние потока. Волга в русском искусстве".

Результатом "Лаборатории" станет групповой выставочный проект в зале арт-резиденции. Он представит собой дополнительный пространственный "уровень" основной экспозиции, в который зритель попадает после ее посещения. Хронологически он соответствует нашим дням, связывая наследие русского искусства и общую географию Волги с локальным контекстом и творчеством современников.

Выйдя из "потока" на воображаемый "берег", зритель может отдохнуть и посмотреть на реку извне, взглядом дистанцированного наблюдателя (художника). Содержательной точкой отсчета является город, расположенный на берегу Волги, его среда и пространственные вехи.

За подробностями реализации Лаборатории и ее содержательной частью просим обращаться по адресу: galazybanova@yandex.ru (Галина Зыбанова).

Участие в "Лаборатории" предполагает периодичные встречи, работу с контекстом новой экспозиции, совместное обсуждение с участниками идей художественных проектов и подготовку выставки.

Для участия необходимо заполнить заявку по форме. Заявка на участие предполагает наличие идеи и сметы художественного проекта. Сроки подачи заявки — до 1 апреля (включительно).

Галерея готова оказать обеспечение реализации художественного проекта, координационную и кураторскую поддержку, информационное сопровождение проекта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1