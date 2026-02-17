16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Заварке" пройдет мастер-класс от столярной мастерской В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-караоке "Шоу-бизнес 90-х" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Кирилла Гурова Галерея "Виктория" откроется после реконструкции 6 марта Фонд MaxArt и ВСК объявили победителей open-call на участие в арт-резиденции в Китае

Музеи и выставки Культура

В "Заварке" пройдет мастер-класс от столярной мастерской

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На этой неделе в галерее "Заварка" пройдет цикл мероприятий: лекция (12+), мастер-класс (6+) и фотопрогулка (12+), сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: галерея Заварка

В пятницу, 20 февраля, в 19.00 пройдет лекция "Самарская площадь: пространство памяти" (12+) в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству". Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Лекция посвящена району вокруг "Заварки". Посетители узнают об архитектурном ансамбле Самарской площади, деревянных домах на улице Ярмарочной, школе № 81, кинотеатре "Первомайский" и других объектах. Также речь пойдет об устных воспоминаниях людей, которые жили или живут рядом с домом Маштакова, и гостей города, в разное время посещавших это место.

"У каждого горожанина есть личная связь с городом, а у каждого района — своя уникальная история. Городское пространство — современные постройки, сталинки пополам с деревянными домами, не сдающимися новому миру, с их заборами и огородиками, с определенным шармом и своим укладом, воспоминаниями, эпизодами. Поэтому в центре нашего внимания — соседство и городские истории", — объясняют сотрудники "Заварки". Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 21 февраля, в 11.00 "Заварка" организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской "Столярник". Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут самодельные органайзеры для карандашей в форме домиков, которые участники заберут с собой. Вход на мероприятие — 600 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 21 февраля в 14.00 состоится фотопрогулка "Детально" (12+) в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству". Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).

Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз — кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.
Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы — вход в музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1