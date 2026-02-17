В "Заварке" пройдет мастер-класс от столярной мастерской

На этой неделе в галерее "Заварка" пройдет цикл мероприятий: лекция (12+), мастер-класс (6+) и фотопрогулка (12+), сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 20 февраля, в 19.00 пройдет лекция "Самарская площадь: пространство памяти" (12+) в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству". Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Лекция посвящена району вокруг "Заварки". Посетители узнают об архитектурном ансамбле Самарской площади, деревянных домах на улице Ярмарочной, школе № 81, кинотеатре "Первомайский" и других объектах. Также речь пойдет об устных воспоминаниях людей, которые жили или живут рядом с домом Маштакова, и гостей города, в разное время посещавших это место.

"У каждого горожанина есть личная связь с городом, а у каждого района — своя уникальная история. Городское пространство — современные постройки, сталинки пополам с деревянными домами, не сдающимися новому миру, с их заборами и огородиками, с определенным шармом и своим укладом, воспоминаниями, эпизодами. Поэтому в центре нашего внимания — соседство и городские истории", — объясняют сотрудники "Заварки". Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 21 февраля, в 11.00 "Заварка" организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской "Столярник". Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут самодельные органайзеры для карандашей в форме домиков, которые участники заберут с собой. Вход на мероприятие — 600 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 21 февраля в 14.00 состоится фотопрогулка "Детально" (12+) в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству". Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).

Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз — кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.

Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы — вход в музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.