В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектуре Самары за 175 лет

В воскресенье, 18 января, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Архитектура Самары: от губернского города до областного центра" (12+), приуроченная к 175-летию Самарской губернии. Ее прочитает историк архитектуры и градозащитник Армен Арутюнов. Вход свободный.
На этой неделе исполнилось 175 лет со дня образования Самарской губернии. Это одно из важнейших событий в истории региона, благодаря которому Самара стала стремительно расти и развиваться и уже к рубежу XIX-XX веков была одним из крупнейших промышленных и деловых центров России.
Благополучие и рост губернского (позже краевого и областного) центра отразились в архитектуре и городской среде. В разные исторические эпохи здесь строились яркие здания и ансамбли, появлялись достопримечательности и архитектурные шедевры.
На лекции Армен Арутюнов расскажет, как менялся облик Самары в 1851-2026 годах и какие произведения создавали зодчие в прошлом и настоящем - от дома Макке и Дворянского собрания до нового Дворца спорта.
