В "ЗИМ Галерее" пройдет игра спонтанного рисования

В воскресенье, 15 февраля, в 16:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155) художница Мария Армен проведет игру парного спонтанного рисования "По любви" (18+).
Игра приурочена ко Дню всех влюбленных и выставке "По ту сторону райского сада" (16+). Одна из работ Марии Армен в экспозиции ("Квартира № 9") посвящена отсутствию страха чистого листа. Именно с этой позиции участники будут подходить к рисункам.
"Мне нравится проводить игры по рисованию, потому что художники, к сожалению, чаще всего работают в уединенном сосредоточении. У музыкантов есть джемы, импровизации, а художникам так часто не хватает рисовальных тусовок", — говорит Мария Армен.
Мероприятие рассчитано не только на художников, принять участие может любой желающий. После игры пройдет обсуждение работ.
Вход свободный.
