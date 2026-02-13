16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Кирилла Гурова Галерея "Виктория" откроется после реконструкции 6 марта Фонд MaxArt и ВСК объявили победителей open-call на участие в арт-резиденции в Китае В музее Рязанова пройдет лекция "Формула любви: психология и кино" Петр Якубсон расскажет о самарских подземельях

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет игра спонтанного рисования

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 февраля, в 16:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155) художница Мария Армен проведет игру парного спонтанного рисования "По любви" (18+).

Игра приурочена ко Дню всех влюбленных и выставке "По ту сторону райского сада" (16+). Одна из работ Марии Армен в экспозиции ("Квартира № 9") посвящена отсутствию страха чистого листа. Именно с этой позиции участники будут подходить к рисункам.

"Мне нравится проводить игры по рисованию, потому что художники, к сожалению, чаще всего работают в уединенном сосредоточении. У музыкантов есть джемы, импровизации, а художникам так часто не хватает рисовальных тусовок", — говорит Мария Армен.

Мероприятие рассчитано не только на художников, принять участие может любой желающий. После игры пройдет обсуждение работ.

Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1