Экономика и бизнес

В Москве стартовала "Школа развития бизнеса и территорий"

МОСКВА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Российский университет кооперации (РУК) стал площадкой для запуска нового образовательного и практико-ориентированного проекта АНО "Институт Регионального и муниципального развития" при поддержке партпроекта "Единой России" "Предпринимательство" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Участниками двухдневной программы стали владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели, руководители муниципальных образований, председатели ТОС, муниципальные депутаты, а также выпускники проектов "Школа GR" и "Школа муниципального депутата" из Москвы, Самары и других регионов России.

Акцент  в обучении делается на разработке и внедрении новых подходов к комплексному развитию территорий и повышению эффективности бизнеса в условиях рыночной турбулентности.
Организаторы подготовили насыщенную программу, объединяющую классические инструменты проектного менеджмента и антикризисные методики.

В программе двухдневного интенсива — диагностика бизнеса и территорий: слушатели учились находить "узкие места" и ограничители роста, которые "съедают" ресурсы и мешают масштабированию.

На обучении осваивали основы управления проектами и кризис-менеджмент: от классических методов  до работы в парадигме "время — финансы — ресурсы". Особое внимание было уделено управлению проектами развития территорий, а также организации стратегических сессий и проектной деятельности.

Один из инициаторов и организаторов проекта — генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", член общественного совета партпроекта "Предпринимательство" в Самарской области Максим Кануев отметил: "Реальность требует от лидеров не только глубоких отраслевых знаний, но и умения управлять собой в условиях турбулентности. Наша школа — это интенсивная программа, где мы фокусируемся на фундаменте: психологии лидера, стратегическом мышлении и управлении репутацией. Эти навыки критически важны для любого, кто намерен развивать бизнес или территорию, эффективно взаимодействовать с государственными структурами и выстраивать долгосрочные стратегии. Это инвестиция в ваш главный актив — компетенции, которые определяют будущее".

Директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО "Институт регионального и муниципального развития", член Ассоциации специалистов по этикету и деловому протоколу Анастасия Квашина уверена: "В современном деловом мире имидж и репутация — это валюта. На программе мы уделяем особое внимание тому, как грамотно выстраивать коммуникации, управлять репутацией и создавать ценность, которую замечают. Это особенно важно для тех, кто работает на стыке бизнеса, регионального развития и GR. Интенсивное погружение в эти темы — мощный импульс для карьерного роста и повышения вашей экспертной значимости в профессиональном сообществе".

Отметим, что площадка для обучения в Москве была выбрана не случайно: для многих участников проекта это было идеальное место с точки зрения географии и логистики. Российский университет кооперации входит в десятку ведущих экономических вузов страны и обладает всей необходимой образовательной и коммуникативной инфраструктурой. Кроме того, участники обучения смогли посетить Музей истории потребительской кооперации.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

