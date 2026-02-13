Армен Аракелян о строительстве кампуса в Самаре: "Крупный инвестор будет вести комплексное развитие всей территории"

Генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян прокомментировал для портала "Волга Ньюс" смену собственника компании-концессионера ООО "Прокампус № 1", которая на условиях концессии занимается реализацией проекта межвузовского кампуса в Самаре.

Напомним, ООО "Прокампус № 1" перешло от структур корпорации ВЭБ.РФ к ООО "Эталонные концессии", входящему в АФК "Система".

По словам Армена Аракеляна, сделка, состоявшаяся в конце декабря 2025 года, готовилась АФК "Система" и ВЭБ.РФ с весны прошлого года.

— Почему произошла смена учредителя компании "Прокампус № 1"?

— В апреле прошлого года ВЭБ официально нас уведомил о том, что выходит из концессионных проектов, в том числе из проекта кампуса, сохраняя за собой готовность дальнейшего финансирования проекта. Было предложено рассмотреть возможность регионом выкупить ООО "Прокампус № 1" или принять участие в поиске нового партнера.

Мы рассматривали вариант, при котором концессионером стала бы региональная структура. Оценив все риски и все аргументы за и против такого решения, поняли, что пойдем по пути привлечения инвестора.

В итоге интерес к проекту проявило ООО "Эталонные концессии". С учетом того, что АФК "Система" в лице ГК "Эталон" планирует инвестирование в создание нового микрорайона около будущего кампуса, эта связка выглядит очень правильной экономически. Получается, что один большой инвестор развивает всю площадку, а это, в свою очередь, позволит сэкономить на расходах по подключению к сетям, создать синергетический эффект и общую концептуальную логику создаваемых объектов.

— Схема концессионного соглашения изменилась? За счет чего АФК "Система" будет окупать вложения?

— Ключевые моменты концессионного соглашения не меняются. Какие-то позиции оптимизированы. В кампусе есть доходные площади. В первую очередь это гостиница, за проживание в которой платят студенты, преподаватели, сотрудники. Есть и коммерческие площади, есть учебные площади, физкультурно-оздоровительный комплекс, испытательный полигон.

Доходы концессионера делятся на две части — предусмотренные финмоделью и сверхдоходы. Все, что предусмотрено финмоделью, — это доходы концессионера, а сверхдоходы в равных долях делятся между концессионером и регионом. Данные поступления обеспечивают операционные расходы концессионера на этапе эксплуатации, а также возврат заемного финансирования.

В концессионном соглашении есть две стадии — инвестиционная (стадия создания объекта) и эксплуатационная. Это значит, что до 2030 года мы будем строить кампус, инвестируя в его создание. А вторая стадия — эксплуатационная, подразумевает расходы на этапе эксплуатации (в том числе возврат привлеченных концессионером средств) и запланирована на период с 4 квартала 2030 по 2043 годы. В 2043 году завершается действие концессионного соглашения.

— Какие изменения были внесены в концепцию создания кампуса за последнее время?

— В 2025 году концепция создания кампуса была переработана. Новая концепция создания кампуса основывается на смене научно-образовательной специализации, теперь это беспилотные роботизированные комплексы. Изменен состав объектов кампуса: это учебно-лабораторный комплекс и технопарк, гостиничный комплекс, ФОК и иная спортивная инфраструктура, испытательный полигон.

Создание кампуса в нашем регионе ведется по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Срок ввода в эксплуатацию международного межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев" — 2030 год.