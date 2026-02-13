16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Армен Аракелян о строительстве кампуса в Самаре: "Крупный инвестор будет вести комплексное развитие всей территории" Самарских школьников познакомят с принципом работы рекомендательных систем на "Уроке цифры" В Самарской области пройдут мероприятия движения "Профессионалы" Студенты СамГТУ разработают дизайн-проект новой лекционной аудитории для "Т Плюс" "Молодежь - будущее региона": Ольга Собещанская встретилась со студентами СГСПУ

Образование Общество

Армен Аракелян о строительстве кампуса в Самаре: "Крупный инвестор будет вести комплексное развитие всей территории"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян прокомментировал для портала "Волга Ньюс" смену собственника компании-концессионера ООО "Прокампус № 1", которая на условиях концессии занимается реализацией проекта межвузовского кампуса в Самаре.

Фото: Александра Белова

Напомним, ООО "Прокампус № 1" перешло от структур корпорации ВЭБ.РФ к ООО "Эталонные концессии", входящему в АФК "Система". 

По словам Армена Аракеляна, сделка, состоявшаяся в конце декабря 2025 года, готовилась АФК "Система" и ВЭБ.РФ с весны прошлого года.

— Почему произошла смена учредителя компании "Прокампус № 1"?

—  В апреле прошлого года ВЭБ официально нас уведомил о том, что выходит из концессионных проектов, в том числе из проекта кампуса, сохраняя за собой готовность дальнейшего финансирования проекта. Было предложено рассмотреть возможность регионом выкупить ООО "Прокампус № 1" или принять участие в поиске нового партнера.

Мы рассматривали вариант, при котором концессионером стала бы региональная структура. Оценив все риски и все аргументы за и против такого решения, поняли, что пойдем по пути привлечения инвестора.

Армен Аракелян - о том, как самарский кампус адаптируется к новым вызовам Армен Аракелян - о том, как самарский кампус адаптируется к новым вызовам
Генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян в своем первом интервью рассказал порталу "Волга Ньюс" о том, какая работа ведется по наполнению будущего кампуса резидентами и смыслами, какие изменения прошла его концепция и почему выбранный проект оптимален.

В итоге интерес к проекту проявило ООО "Эталонные концессии". С учетом того, что АФК "Система" в лице ГК "Эталон" планирует инвестирование в создание нового микрорайона около будущего кампуса, эта связка выглядит очень правильной экономически. Получается, что один большой инвестор развивает всю площадку, а это, в свою очередь, позволит сэкономить на расходах по подключению к сетям, создать синергетический эффект и общую концептуальную логику создаваемых объектов.

— Схема концессионного соглашения изменилась? За счет чего АФК "Система" будет окупать вложения?

— Ключевые моменты концессионного соглашения не меняются. Какие-то позиции оптимизированы. В кампусе есть доходные площади. В первую очередь это гостиница, за проживание в которой платят студенты, преподаватели, сотрудники. Есть и коммерческие площади, есть учебные площади, физкультурно-оздоровительный комплекс, испытательный полигон.

Доходы концессионера делятся на две части — предусмотренные финмоделью и сверхдоходы. Все, что предусмотрено финмоделью, — это доходы концессионера, а сверхдоходы в равных долях делятся между концессионером и регионом. Данные поступления обеспечивают операционные расходы концессионера на этапе эксплуатации, а также возврат заемного финансирования.

В концессионном соглашении есть две стадии — инвестиционная (стадия создания объекта) и эксплуатационная. Это значит, что до 2030 года мы будем строить кампус, инвестируя в его создание. А вторая стадия — эксплуатационная, подразумевает расходы на этапе эксплуатации (в том числе возврат привлеченных концессионером средств) и запланирована на период с 4 квартала 2030 по 2043 годы. В 2043 году завершается действие концессионного соглашения.

— Какие изменения были внесены в концепцию создания кампуса за последнее время?

— В 2025 году концепция создания кампуса была переработана. Новая концепция создания кампуса основывается на смене научно-образовательной специализации, теперь это беспилотные роботизированные комплексы. Изменен состав объектов кампуса: это учебно-лабораторный комплекс и технопарк, гостиничный комплекс, ФОК и иная спортивная инфраструктура, испытательный полигон.

Создание кампуса в нашем регионе ведется по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Срок ввода в эксплуатацию международного межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев" — 2030 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1