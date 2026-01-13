Кампус "Куйбышев" будет строить структура АФК "Система"

ООО "Эталонные концессии", входящее в АФК "Система", закрыло сделку по приобретению 100% долей компании, отвечающей за создание межвузовского кампуса в Самаре, - ООО "ПроКампус №1". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Продавцом выступила дочерняя структура ВЭБ.РФ. Это уже четвертый кампус "Эталонных концессий", наряду с теми, что реализуются в настоящий момент в Архангельске, Тюмени и Перми.
Подводя итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 г., губернатор Вячеслав Федорищев особо отметил, что Самарская область всегда была и остается регионом передовых университетов и большой науки. Глава региона подчеркнул важность поддержки науки и талантливой молодежи для достижения национальных целей развития, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. Этим задачам будет отвечать создание межвузовского кампуса в Самарской области.
"В этом году была переработана концепция его создания, определились с научно-образовательной специализацией. Теперь она полностью соответствует запросу рынка не только Самарской области, но и национальным проектам России. Основной компетенцией станут беспилотные роботизированные комплексы", - отметил Вячеслав Федорищев.
Обновленная концепция строительства кампуса в Самаре состоит из четырех этапов с полным завершением строительно-монтажных работ в 2030 году.
Планируется, что первый этап проекта получит заключение госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. мест.
На втором этапе будут возведены образовательный кластер, а именно учебно-лабораторный комплекс и Технопарк общей площадью 35 тыс. кв. м.
Третий и четвертый этапы этого проекта - строительство спортивной и испытательной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительного комплекса с пропускной способностью 190 человек в час, а также испытательного полигона с крытыми и открытыми площадками для гражданских беспилотных систем.
"Создание межвузовского кампуса в Самаре станет мощным импульсом к развитию региональной науки и образования. По данным демографического прогноза, количество абитуриентов в университеты увеличится на 30% к 2033 году, что составит около 30 тысяч новых студентов для нашего региона. Благодаря этому масштабному проекту Самарская область сможет привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов. Это позволит создать современную образовательную инфраструктуру, привлекательную для талантливой молодежи, способствовать росту инноваций и технологическому прогрессу. Кампус станет уникальной средой подготовки кадров, обеспечивающей технологический суверенитет и лидерство региона", - рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Финансовая модель проекта базируется на принципах государственно-частного партнерства. Предполагается финансирование из трех источников: внебюджетное, федеральный грант и региональные средства.
Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" проектируются и строятся 24 таких студгородка.
Осенью 2025 года ГК "Эталон", подконтрольная АФК "Система", зарегистрировала в Самаре две компании, которые займутся строительством около стадиона "Самара Арены".
