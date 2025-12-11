Армен Аракелян - о том, как самарский кампус адаптируется под новые вызовы

Генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян в своем первом интервью рассказал порталу "Волга Ньюс" о том, какая работа ведётся по наполнению будущего кампуса резидентами и смыслами, какие изменения прошла его концепция, и почему выбранный проект оптимален.

— Какой функционал возложен на АНО "Дирекция кампуса"?

— Здесь надо немного уйти в предысторию, чтобы было понятно, как появилась дирекция кампуса. В стране реализуется национальный проект "Молодежь и дети", внутри которого есть федеральный проект "Создание сети современных кампусов". Самарская область участвовала во второй волне отбора, заявка региона была признана одной из лучших.

В июне 2023 года между регионом и ООО "Прокампус № 1" было подписано концессионное соглашение. Уже после этого регион принял решение о том, что нужно создать организацию, которая будет управлять проектом, — АНО "Дирекция кампуса". Эта задача разбивается на множество подзадач: координация, подготовка документов, участие в стратегических сессиях.

— То есть "Дирекция кампуса" непосредственно занимается реализацией проекта?

— Дирекция — это "руки" в первую очередь. Но где-то в октябре–ноябре прошлого года, по итогам определенной критики возникла потребность в пересмотре параметров проекта, в том числе сутевых, содержательных. И "Дирекция кампуса" начала трансформироваться в структуру, которая работает над смыслами, над поисками решений. Ведь изначально кампус планировался под IT-направление, но к августу 2024 года эта концепция уже не была рабочей. Мы его уже называли "Цифровая инженерия".

— Почему?

— Если посмотреть на продуктовую линейку, на тот момент там по IT-направлению была лишь малая часть. Все остальное больше уходило в базовые технические науки. Кроме того, первенство по IT-направлению к тому времени оставили за Нижним Новгородом, где создали кампус "Неймарк". Заявка Нижнего Новгорода была в первой волне отбора.

В Москве отчетливо видели, что мы не самоидентифицировались. По итогам стратсессий и совещаний региону рекомендовалось внести изменения в специализацию кампуса.

— Как пришли к теме беспилотников?

— Идея кампуса — в том, чтобы на его базе происходила кооперация. Значит, он должен быть открытым, и индустриальные партнеры должны приходить с заказами.

Окончательное решение по тематической специализации кампуса было принято после визита президента России Владимира Владимировича Путина в Тольятти в январе 2025 года. Тогда обсуждались задачи в области беспилотия, и одним из поручений, которые дал президент, было создание центра беспилотной авиации в Самарской области, в том числе института беспилотной авиации в ТГУ.

Тогда и пришло решение по специализации кампуса — беспилотные роботизированные комплексы (БРК). Сегодня мы уже окончательно закрепили это тематическое направление, согласовали его и формируем продуктовую линейку обновленной концепции кампуса.

— Какие площадки рассматривались?

— Территория кампуса 17 гектаров. Для размещения кампуса нужно минимум шесть-семь гектаров. Причем чем меньше площадь, тем большей высотности здания нужно построить. Таких земельных участков, чтобы в одном месте разместить весь кампус, в Самаре нет (имеется в виду не находящихся в частных руках).

Мы рассматривали студенческий проект "Студенческий квартал" в районе Ботанического сада — там сконцентрированы корпуса университетов и общежития. Есть здание недостроенного архива на ул. Гая, 40. Была идея реконструировать или снести это здание и создать здесь новый учебно-лабораторный корпус, а на территории кампуса Самарского университета им. Королева и через Московское шоссе на территории кампуса Самарского медицинского университета, на свободных земельных участках построить гостиницу (в терминологии проекта кампуса общежитие — это гостиница).

Мы убивали двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, в городскую среду помещали кампус, во-вторых, на территории университетов создавали новые объекты. Это было бы удобно для всех, но значительно сложнее в реализации.

— Почему в итоге остановились на все той же "Самара Арене"?

— Федеральный проект строительства кампусов, как я предполагаю, появился как попытка кардинально изменить ситуацию с инфраструктурой вузов. Университеты по всей стране расположены в сложившейся городской застройке, часто в исторических центрах. Понятно, что инфраструктура там существенно обветшала и постоянно требует вливаний. Масштабное строительство кампусов — попытка выбраться из этого инфраструктурного капкана, кардинально решить проблему.

Идея кампуса — сделать что-то новое, действительно современное и значимое. Это видно из того, как у нас проходят совещания, как федеральный Минобрнауки требователен. Все кампусы должны соответствовать стандарту инновационной среды, утвержденному Минобрнауки. Этим стандартом задаются все параметры, от качества отделочных материалов до сутевых вопросов. Дробление кампуса мешает соблюдению этих стандартов, эффект размывается.

Губернатор показал, как будет выглядеть новый район Самары В рамках форума "Россия - спортивная держава" будет представлен новый район Самары - "Беспилотный". Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале MAX и опубликовал презентацию проекта.

Есть еще вопрос плотности населения и маятниковых транспортных потоков. Большая часть населения Самары живет между кампусом и студенческим кварталом около Ботанического сада. И существует транспортная проблема — студенты утром едут в вузы, вечером из них, внося свой вклад в и без того насыщенный трафик. А если добавить к этому кампус, где будут регулярно проходить мероприятия, в том числе крупные, то проблема усугубится.

Плюс, городу надо развиваться. И размещение кампуса около "Самара Арены" — это еще и градостроительный шаг, позволяющий разгрузить город и сформировать новую точку роста.

И наконец, в заявке Самарской области, которая изначально прошла отбор, были представлены объекты вокруг кампуса. Идея заключалась в том, что вместе с запуском кампуса вокруг появится новый жилой район, а также спортивная, социальная и коммерческая инфраструктура.

— Как планируется решать вопрос с транспортной доступностью кампуса?

— Первое, что надо сделать, — это модернизировать ту трамвайную линию, которая уже есть, чтобы повысить скорость движения трамвая по ней. Мы можем в пять раз увеличить количество вагонов, но от этого не будет толку, если они будут ехать медленно.

Второе — прорабатывается возможность прокладки новой трамвайной линии с улицы Демократической или Ташкентской через улицу Дальнюю.

— Первоначальный проект кампуса разрабатывала "Студия 44". Он корректируется также с их участием?

— Да. При этом корректировка получилась глубже, чем мы рассчитывали. Потому что за это время существенно изменились нормативы. Это привело, например, к тому, что надо полностью перепроектировать систему вентиляции в гостиничном комплексе.

Изменился стандарт инновационной среды. "Студия 44" доводит проект до соответствия его последней редакции.

В 2026 году мы должны пройти Главгосэкспертизу всех этапов и в том же году выйти на площадку.

— Какие ключевые параметры проекта сейчас утверждены? Площади, количество студентов…

— Да, это все есть. Регионом эти позиции согласованы и направлены в Минобрнауки.

В прежней концепции кампус состоял из учебно-лабораторного корпуса и гостиничного комплекса. Теперь их параметры пересмотрены и появились новые объекты.

Так, учебно-лабораторный корпус "вырос" на пару тысяч квадратных метров. Мы проектируем его исходя из того, что там будет обучаться более чем пять тысяч студентов в день, а это четыре блока, связанные переходами. В обновленной версии внутри этого корпуса мы предусмотрели технопарк как место для реального сектора экономики. Под него отдали один из четырех блоков.

Гостиничный комплекс остался, но его параметры изменились. Раньше он был на пять тысяч мест, теперь на 3500 мест. Мы его еще проектируем.

Около стадиона "Самара Арена" планируют построить район "Беспилотный" Возле стадиона "Самара Арена" планируют построить район "Беспилотный" с жилыми высотками и офисными зданиями. Параметры проекта обозначены в презентации, опубликованной губернатором Вячеславом Федорищевым в своем телеграм-канале.

Появился физкультурно-оздоровительный комплекс. Крытая часть ФОКа — пять тысяч квадратных метров. Он рассчитан на посещение 190 человек в час. Еще порядка 10 тысяч квадратных метров рядом с ФОКом займут открытые спортивные площадки — футбольные, волейбольные, баскетбольные, для воркаута.

И появился испытательный полигон — удовлетворен огромный запрос на него среди тех, кто сейчас занимается направлением беспилотия.

— Что собой будет представлять полигон?

— В испытательном комплексе у нас будет крытый ангар. Планируемая площадь — 3,2 тысячи квадратных метров, но этот параметр еще может измениться. Также предусмотрен открытый полигон примерно на 30 тысяч квадратных метров. Мы надеемся, что введем полигон в эксплуатацию в 2027 году.

— Параметры технопарка можно озвучить?

— Площадь чуть менее 10 тысяч квадратных метров. Резидентами будут центры прототипирования, инжиниринговые центры компаний, занимающихся беспилотными роботизированными комплексами. Там могут быть как производители самих роботов, так и сервисники, и производители элементов, и разработчики систем искусственного интеллекта.

Собираем портфель резидентов. Могу сказать, что мы уже ведем активный диалог с более чем 60 индустриальными партнерами.

Нам нужны те, кто будет прототипировать и заниматься инжинирингом. Обычно под такие задачи нужны помещения в 100-200 квадратных метров. Соответственно, мы планируем, что технопарк будет состоять из таких помещений. Первый этаж — для какого-то тяжелого оборудования с высоким потолком, а наверху, на втором и третьем, — те, у кого оборудование полегче.

В дальнейшем уже будем рассматривать и размещение производств — у нас вокруг учебно-лабораторного корпуса есть подходящие земельные участки под цеха или технопарки.

— Кто определяет наполнение кампуса оборудованием, лабораториями?

— Все очень просто — мы исходим из пожеланий вузов. Фильтруем, критикуем, но делаем то, что они просят.

— Список вузов — резидентов кампуса изменился?

— Участие подтвердили три университета — Самарский университет им. Королева, Самарский политех и ПривГУПС.

Формирование окончательного пула резидентов — длительный процесс.

— Смогут ли нерезиденты "заходить" на территорию кампуса?

— По старой концепции было строго — или ты резидент кампуса, или не резидент. Мы эту ситуацию пытаемся принципиально изменить. У нас теперь цель — не просто кампус построить, а развивать направление БРК в Самарской области.

Если появится это все, то мы сможем создавать добавочную стоимость, привлекать бизнес, удерживать молодежь в регионе. А такую задачу ставит губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев. Но чтобы приехала молодежь, только стен уже недостаточно. В стране к 2030 году появятся еще 16 кампусов, а с учетом третьей волны их будет всего 25.

— Почему "Куйбышев"?

— Мы долго работали с названием. Учитывая, что у кампуса в том виде, как мы его себе представляем (много целевых аудиторий), название должно отразить в себе много смыслов.

Проводили опрос среди студентов (проголосовало почти семь тысяч), привлекалась группа экспертов-маркетологов, осуществлен правовой анализ тех наименований, которые выбились в лидеры. Так возник вариант "Куйбышев".

Это отсылка к большому историческому наследию города Куйбышева. Это про космос, авиастроение, двигателестроение, запасную столицу.

И космос в кампусе тоже будет, потому что БРК без космоса не живет — это связь, фундамент развития беспилотия.