"Мы обязаны быть самой читающей нацией": Мария Кожевникова встретилась с самарскими школьниками в рамках проекта общества "Знание"

Встреча с лектором Российского общества "Знание", актрисой театра, кино и телевидения Марией Кожевниковой прошла в школе № 1 "Образовательный центр пгт Смышляевка" Самарской области. Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта "Чтецкие программы".

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Мария Кожевникова выступила с темой "Чтение как новый культурный тренд". Ребята узнали, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

"С детства меня окружали книги. Мама читала мне много сказок. Моя семья жила за границей, потому что мой отец, олимпийский чемпион по хоккею, выступал в разных странах. Но, несмотря на такую разъездную жизнь, посещение местных школ, меня воспитывали в русской культуре — с ее песнями, языком и литературой. Этой культурой я пропиталась насквозь и верю, что именно мы должны нести наше уникальное наследие в мир. Благодаря нашим предкам мы обладаем сокровищницей, которой нет ни у кого другого, и поэтому мы просто обязаны быть самой читающей и знающей нацией", — поделилась актриса.

Говоря о подходе к литературе, Мария Кожевникова дала один очень важный актерский совет, который сама получила еще в ГИТИСе — прежде чем погружаться в книгу, нужно уделить десять-пятнадцать минут изучению биографии автора. Она подчеркнула, что у подавляющего большинства писателей судьба невероятно сложна и интересна, и весь их жизненный опыт отражается на бумаге. Такой подход позволяет гораздо глубже, легче и осознаннее понять написанное.

"У меня достаточно рано появился любимый автор — Федор Достоевский. Мне нравится, потому что он — настоящий хирург человеческих душ. Он не просто описывает действия, а будто скальпелем вскрывает внутренний мир человека, показывая, под каким давлением мыслей и чувств совершаются те или иные поступки. Его произведения, которые я зачитывала в довольно раннем возрасте, остаются для меня эталоном в понимании психологии роли. Весь Достоевский — это то, что я перечитываю и чем восхищаюсь. То, что он пережил, настолько обнажило его психику и мироощущение, что позволило стать гением, чьи творения вне времени", — поделилась Мария Кожевникова.

Кроме того, лектор Общества "Знание" остановилась на творчестве Афанасия Фета. Она отметила, что понимание его судьбы — это ключ к пониманию его поэзии. Жизнь поэта была очень сложной. Он родился в богатой семье: его отец, русский дворянин, женился на немке в Германии по протестантскому обряду.

Однако, когда семья вернулась в Россию, этот брак не был признан законным. В результате, хотя его биологическим отцом был дворянин, юридически Фет считался сыном матери от первого брака. Из-за действовавших тогда законов он не имел прав на дворянство и наследство отца. Таким образом, при состоятельном отце он оказался в положении бедного родственника, лишенного наследства. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы вернуть себе утраченное социальное положение и родовое имя.

Мария Кожевникова поделилась, что работа над фильмом "Батальонъ" была для нее особым опытом. Она не только играла, но и участвовала в написании сценария вместе с Игорем Угольниковым. Этот проект стал общим детищем, которое они готовили два года. Для погружения в ту эпоху актрисе пришлось прочитать массу исторической литературы, чтобы понять, как люди тогда двигались, сидели и чувствовали.

Лектор рассказала, что сегодня она заново открывает для себя детскую литературу, которую читает вместе с детьми, и находит в ней совершенно новые, взрослые смыслы.

"Это удивительное ощущение — видеть через книгу, как ты вырос, ловить момент, когда понимаешь то, чего не видел раньше. Это по-настоящему здорово, и каждый из вас обязательно когда-нибудь это почувствует", — сказала Мария Кожевникова.

Отметим, что школа № 1 "Образовательный центр пгт Смышляевка" Самарской области вошла в число лидеров проекта "Чтецкие программы", который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество "Знание" совместно с министерством просвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы. Напоминаем, что зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Общества "Знание".

В рамках проекта "Чтецкие программы" будут проведены специальная тематическая викторина Знание.Игра. Она пройдет в онлайн-формате 11 декабря. Игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества "Знание". Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру "Скажи по-русски", — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.