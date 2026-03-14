Житель Тольятти может получить от 8 до 15 лет тюрьмы за покушение на сбыт марихуаны

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении ранее несудимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый вступил в предварительный сговор с ранее знакомым ему лицом, у которого неоднократно приобретал наркотики для собственного употребления. В декабре минувшего года обвиняемый при встрече приобрел за 50 тыс. руб. у неустановленного лица марихуану (каннабис) общей массой 69,34 г, которую перенес к себе домой. Часть наркотиков обвиняемый употребил, оставшееся вещество разделил на три пакета и хранил его в морозильной камере холодильника для последующей фасовки с целью незаконного сбыта. На следующий день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при выходе из подъезда, "замороженные" наркотики изъяты из незаконного оборота. При осмотре телефона, принадлежащего задержанному, обнаружена переписка, имеющая непосредственное отношение к сбыту марихуаны.
Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело для рассмотрения по существу предъявленного обвинения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, может быть назначено судом в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.