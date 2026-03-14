Житель Тольятти может получить от 8 до 15 лет тюрьмы за покушение на сбыт марихуаны

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении ранее несудимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый вступил в предварительный сговор с ранее знакомым ему лицом, у которого неоднократно приобретал наркотики для собственного употребления. В декабре минувшего года обвиняемый при встрече приобрел за 50 тыс. руб. у неустановленного лица марихуану (каннабис) общей массой 69,34 г, которую перенес к себе домой. Часть наркотиков обвиняемый употребил, оставшееся вещество разделил на три пакета и хранил его в морозильной камере холодильника для последующей фасовки с целью незаконного сбыта. На следующий день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при выходе из подъезда, "замороженные" наркотики изъяты из незаконного оборота. При осмотре телефона, принадлежащего задержанному, обнаружена переписка, имеющая непосредственное отношение к сбыту марихуаны.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело для рассмотрения по существу предъявленного обвинения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, может быть назначено судом в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.