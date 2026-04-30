Бывший военком из Самарской области обвиняется в получении взяток

В Новокуйбышевском городском суде Самарской области началось рассмотрение уголовного дела о взятках в военкомате. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Согласно материалам следствия, обвиняемый в период исполнения обязанностей начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новокуйбышевска Самарской области систематически получал денежные вознаграждения через посредников. Взятки передавались за незаконное освобождение граждан от призыва на военную службу и оформление военных билетов.

По данным дела, размер каждой взятки составил 150 тыс. рублей. Их передавали восемь человек. Все они уже осуждены за дачу взяток.

Инкриминируемые экс-военкому деяния отнесены к категории тяжких преступлений.

Судебный процесс стартовал 28 апреля, следующее заседание пройдет 20 мая.