В Ставропольском районе мужчина убил знакомого из‑за ревности

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Следственным отделом по городу Жигулевску СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 38‑летнего жителя Ставропольского района, подозреваемого в убийстве, сообщает СУ СК по Самарской области.