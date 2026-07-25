Охранника, подозреваемого в причинении смерти 10-летнему мальчику, арестовали

о ходатайству следователя сторож, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 10-летнему ребенку, заключен под стражу на два месяца, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, вечером 23 июля в Тольятти на охраняемой территории у здания ресурсоснабжающей организации сотрудник ЧОПа заметил группу детей, которые перебирались через забор. Решив пресечь проникновение, мужчина грубо задержал одного из ребят. Он схватил 10‑летнего мальчика за ноги и резко потянул к себе. Из‑за этого ребенок сильно ударился о металлические прутья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, на следующий день мальчик умер в больнице.

Действия охранника квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.