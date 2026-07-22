В Самаре студентку военного вуза обманули мошенники

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В Самаре жертвой злоумышленников стала студентка военного вуза: ей позвонили с незнакомого номера, затем продолжили общение в мессенджерах и на видео платформе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.