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Общество

Шесть самарских пляжей объявили непригодными для купания

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 21 июля в Роспотребнадзоре исследовали воду в водоемах Самарской области на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели и на инфекционные заболевания. Несколько пляжей не прошли проверку по микробиологическим показателям.

Фото: Юлия Зиганшина

За период с 14 по 21 июля были выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:

  • I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);
  • II очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");
  • пляж в районе Загородного парка;
  • пляж Отрадного, река Большой Кинель;
  • городской пляж № 1 в Сызрани (в районе спасательной станции);
  • пляж в с. п. Утевка (Нефтегорский район), озеро Лещево.

Отмечается, что по санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам. Тем не менее, в Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить купание на перечисленных пляжах.

 

Ознакомиться с перечнем пляжей, прошедших еженедельную проверку (33 объекта), можно на сайте Роспотребнадзора.

Гид потребителя

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