Шесть самарских пляжей объявили непригодными для купания

По данным на 21 июля в Роспотребнадзоре исследовали воду в водоемах Самарской области на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели и на инфекционные заболевания. Несколько пляжей не прошли проверку по микробиологическим показателям.

За период с 14 по 21 июля были выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:

I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

II очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");

пляж в районе Загородного парка;

пляж Отрадного, река Большой Кинель;

городской пляж № 1 в Сызрани (в районе спасательной станции);

пляж в с. п. Утевка (Нефтегорский район), озеро Лещево.

Отмечается, что по санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам. Тем не менее, в Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить купание на перечисленных пляжах.

Ознакомиться с перечнем пляжей, прошедших еженедельную проверку (33 объекта), можно на сайте Роспотребнадзора.