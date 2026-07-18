Ушел из жизни один из основателей физического факультета Самарского университета Александр Бирюков

В пятницу, 17 июля, скончался заслуженный работник Самарского государственного университета, один из основателей физического факультета университета Александр Бирюков.
Александр Александрович окончил Саратовский государственный университет (1966 г.), аспирантуру Саратовского госуниверситета (1969 г.), в 1971 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
С 1969 г. его жизнь была неразрывно связана с Самарским государственным университетом. Александр Александрович был одним из первых сотрудников, которые строили и создавали физический факультет. За многолетний вклад в развитие университета Александру Александровичу было присвоено звание "Заслуженный работник Самарского государственного университета". В последние годы Александр Александрович работал профессором в Самарском государственном университете путей и сообщения.
Энергия, убежденность и преданность делу Александра Александровича формировали атмосферу научного и жизненного энтузиазма и оптимизма, в которой учились первые поколения физфака.
Александр Александрович был талантливым руководителем-лидером в должности заведующего кафедрой общей и теоретической физики в Самарском государственном университете. Его позитивные профессиональные отношения с научными центрами страны (Москва, Санкт-Петербург, Дубна) являлись "путеводной звездой" для формирования и развития фундаментального физического образования в Самаре.
Научное наследие Александра Александровича включает более 200 публикаций в области квантовой теории, статистической физики, термодинамики, квантовой оптики и методики преподавания физики. Под его научным руководством подготовлены и успешно защитили кандидатские диссертации пять аспирантов.
Прощание состоится 19 июля с 11:00 до 12:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корп. 1.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!