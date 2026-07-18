Ушел из жизни один из основателей физического факультета Самарского университета Александр Бирюков

В пятницу, 17 июля, скончался заслуженный работник Самарского государственного университета, один из основателей физического факультета университета Александр Бирюков.

Александр Александрович окончил Саратовский государственный университет (1966 г.), аспирантуру Саратовского госуниверситета (1969 г.), в 1971 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

С 1969 г. его жизнь была неразрывно связана с Самарским государственным университетом. Александр Александрович был одним из первых сотрудников, которые строили и создавали физический факультет. За многолетний вклад в развитие университета Александру Александровичу было присвоено звание "Заслуженный работник Самарского государственного университета". В последние годы Александр Александрович работал профессором в Самарском государственном университете путей и сообщения.

Энергия, убежденность и преданность делу Александра Александровича формировали атмосферу научного и жизненного энтузиазма и оптимизма, в которой учились первые поколения физфака.

Александр Александрович был талантливым руководителем-лидером в должности заведующего кафедрой общей и теоретической физики в Самарском государственном университете. Его позитивные профессиональные отношения с научными центрами страны (Москва, Санкт-Петербург, Дубна) являлись "путеводной звездой" для формирования и развития фундаментального физического образования в Самаре.

Научное наследие Александра Александровича включает более 200 публикаций в области квантовой теории, статистической физики, термодинамики, квантовой оптики и методики преподавания физики. Под его научным руководством подготовлены и успешно защитили кандидатские диссертации пять аспирантов.

Прощание состоится 19 июля с 11:00 до 12:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корп. 1.