16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новые профессии жителям Самарской области помогает получить нацпроект "Кадры" На Красноармейской в Самаре временно изменят схему движения В честь Дня самарской символики телебашня озарится праздничной иллюминацией На участке улицы Ново‑Вокзальной в Самаре временно ограничат проезд из‑за ремонта водовода Более тысячи заявок подано на участие в Премии #МЫВМЕСТЕ из Самарской области

Общество

На Красноармейской в Самаре временно изменят схему движения

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С пятницы, 17 июля, с 22:00 по 05:00 5 августа в Самаре ремонтируют трамвайные пути на ул. Красноармейской на участке от ул. Агибалова до ул. Спортивной. На этот период трамвайную линию полностью закроют, а также запретят проезд автотранспорта, средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта по этому участку.

Фото: администрация Самары

Как будут ходить трамваи

№ 1: пойдет по временному маршруту через улицы Чапаевскую, Венцека, Фрунзе, Арцыбушевскую, Полевую, Мичурина, Клиническую, Чернореченскую, Киевскую, Партизанскую и Аэродромную (в обоих направлениях).
№ 4 и № 23: будут курсировать по кольцевым временным маршрутам с выездом на улицу Ново‑Садовую.
№ 16: поедет в объезд через улицы Тухачевского, Киевскую, Чернореченскую, Клиническую, Мичурина, Полевую и другие.

Фото: администрация Самары

Изменения для автобусов

Автобусы № 52, 53, 56, 226 скорректируют путь:

в центр: по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, далее — по обычному маршруту;
из центра: по улицам Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, далее — по привычной схеме.

Фото: администрация Самары

Троллейбусы продолжат работать в обычном режиме: перекрестки с улицами Агибалова и Спортивной частично останутся доступны.

Ремонт проводят в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области". С подробными схемами можно ознакомиться в приложениях.

Трамвайно‑троллейбусное управление просит горожан заранее планировать поездки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Фото на сайте

"Начинали с двух коз": лучший сыровар региона рассказала о своем профессиональном пути

"Начинали с двух коз": лучший сыровар региона рассказала о своем профессиональном пути

В Самаре прошел конкурс профмастерства среди водителей автобусов

В Самаре прошел конкурс профмастерства среди водителей автобусов

Интенсив для молодых айтишников: фоторепортаж с открытия VSFI 2026

Интенсив для молодых айтишников: фоторепортаж с открытия VSFI 2026

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2