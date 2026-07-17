На Красноармейской в Самаре временно изменят схему движения

С пятницы, 17 июля, с 22:00 по 05:00 5 августа в Самаре ремонтируют трамвайные пути на ул. Красноармейской на участке от ул. Агибалова до ул. Спортивной. На этот период трамвайную линию полностью закроют, а также запретят проезд автотранспорта, средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта по этому участку.
Как будут ходить трамваи
№ 1: пойдет по временному маршруту через улицы Чапаевскую, Венцека, Фрунзе, Арцыбушевскую, Полевую, Мичурина, Клиническую, Чернореченскую, Киевскую, Партизанскую и Аэродромную (в обоих направлениях).
№ 4 и № 23: будут курсировать по кольцевым временным маршрутам с выездом на улицу Ново‑Садовую.
№ 16: поедет в объезд через улицы Тухачевского, Киевскую, Чернореченскую, Клиническую, Мичурина, Полевую и другие.
Изменения для автобусов
Автобусы № 52, 53, 56, 226 скорректируют путь:
в центр: по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, далее — по обычному маршруту;
из центра: по улицам Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, далее — по привычной схеме.
Троллейбусы продолжат работать в обычном режиме: перекрестки с улицами Агибалова и Спортивной частично останутся доступны.
Трамвайно‑троллейбусное управление просит горожан заранее планировать поездки.
Ремонт проводят в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области". С подробными схемами можно ознакомиться в приложениях.