В Самарской области МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очереди за бензином

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Региональные подразделения Госавтоинспеции МВД России будут отменять постановления о штрафах за остановку в зоне действия знака "Остановка запрещена", если водитель оказался в очереди на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 15 июля, в своем канале в "Макс".

Фото: Александра Белова